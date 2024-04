Nasa fará anúncio nesta segunda sobre projeto que busca vida em Marte

A Agência Espacial dos Estados Unidos (a National Aeronautics and Space Administration, Nasa) deve fazer um anúncio nesta segunda-feira (15/4) sobre o futuro do projeto Mars Sample Return (MSR), que tem como objetivo, devolver amostras de rochas e solo de Marte à Terra.

Os rovers colocados no Planeta Vermelho foram encarregados de coletar amostras. Durante seu tempo no planeta, eles recolheram rochas e solos que devem ser analisados. No início deste ano, por exemplo, o Perseverance coletou amostras de uma rocha que pode ser ideal para encontrar sinais de vida microbiana antiga.

"Para simplificar, esse é o tipo de rocha que esperávamos encontrar quando decidimos investigar a cratera Jezero", explicou Ken Farley, cientista do projeto Perseverance na Instituto de Tecnologia da Califórnia

, em um comunicado. "Quase todos os minerais da rocha que acabamos de coletar foram produzidos na água; na Terra, os minerais depositados na água costumam ser bons para reter e preservar material orgânico antigo e bioassinaturas. A rocha pode até nos informar sobre as condições climáticas de Marte que estavam presentes quando ela foi formada."

As primeiras análises indicam que a rocha faz parte de um antigo lago. Mas, apesar de as analises iniciais serem possíveis sem o contato direto com o material, a amostra 24 e outras semelhantes precisam ser devolvidas à Terra para mais detalhamento sobre o clima e a geologia de Marte, além de procurar sinais de vida antiga.

A devolução das amostras não é uma tarefa simples. Embora robôs e sondas tenham pousado com sucesso em Marte, essa seria a primeira vez que aconteceria uma decolagem da superfície de outro planeta. Além disso, a missão Mars Sample Return precisa se encontrar com uma espaçonave que traria as amostras para a Terra.

E se você pensou "isso parece caro", estará de acordo com as opiniões do relatório do Independent Review Board (IRB) apresentado à Nasa em setembro de 2023. De acordo com o documento, o projeto foi "estabelecido com expectativas irrealistas de orçamento e cronograma desde o início".

Apesar da importância missão, o conselho de revisão disse que "problemas técnicos, riscos e desempenho até o momento indicam uma probabilidade quase nula" de que vários aspectos da missão estejam prontos para lançamento no atual cronograma de 2028.

"Conselhos de avaliação independentes, como o que encomendamos para a Mars Sample Return, ajudam a verificar se estamos no caminho certo para atingir as metas da missão dentro do orçamento adequado", disse Sandra Connelly, administradora associada adjunta da Nasa para ciência, em um comunicado após a divulgação do relatório. "Agradecemos ao conselho por seu trabalho, e agora nosso trabalho é avaliar o relatório e verificar se há elementos do programa que precisam ser alterados."

A Nasa tem trabalhado em uma resposta oficial ao relatório, que será revelada hoje as 13h do horário local (14h no horário de Brasília), em pronunciamento do administrador da Nasa, Bill Nelson, e de Nicky Fox, administrador associado da Science Mission Directorate.