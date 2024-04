Pesquisa identifica possível causador do Alzheimer e muda rumo das pesquisas

Um novo mecanismo desenvolvido por pesquisadores na Bélgica conseguiu identificar estágios iniciais do Alzheimer — anteriores aos que já eram conhecidos pelas pesquisas. A nova descoberta pode levar a uma mudança no rumo das abordagens do tratamento da doença.

O desenvolvimento do Alzheimer está relacionado a erros no processamento de proteínas no sistema nervoso. Como resultado desse mal desenvolvimento, placas amiloides — como são chamados produtos degradados resultantes da formação anômala da proteína precursora amiloide (APP) — se acumulam no sistema nervoso. As novas descobertas, no entanto, mostram sinais da doença antes mesmo desse acúmulo.

Estudo mostra que apenas a prevenção de placas amiloides pode levar ao acúmulo de outro fragmento nocivo (foto: Reprodução/ScienceDirect)

Os resultados apontam que podem existir outros fatores causadores da doença, que não as placas amiloides. Segundo os pesquisadores, o tratamento voltado para prevenir a formação dessas placas amiloides pode levar ao acúmulo de Fragmentos APP-C-Terminal, um outro produto do mau processamento da proteína cerebral.

Essa descoberta muda o rumo dos estudos sobre o Alzheimer, visto que as alternativas de tratamento estudadas se concentram sobretudo na eliminação das amiloides, ignorando outros fragmentos que podem ser nocivos para o cérebro. “A chave pode ser encontrar o equilíbrio certo entre a eliminação de APP-CTF e a prevenção de placas”, explica o professor Wim Annaert, do laboratório de Wim Annaert no VIB-KU Leuven Centre for Brain & Disease Research, principal autor da pesquisa.