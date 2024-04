Telescópio encontra maior buraco negro estelar da Via Láctea

O telescópio espacial europeu Gaia, que tem como objetivo explorar a Via Láctea, identificou o maior buraco negro estelar da região, com uma massa 33 vezes maior que a do Sol. A descoberta foi publicada em estudo científico nesta terça-feira (16/4).

O buraco negro, batizado de Gaia BH3, foi descoberto por acaso por meio de dados da missão Gaia, da Agência Espacial Europeia, afirmou Pasquale Panuzzo, pesquisador do instituto CNRS no Observatório de Paris-PSL, e principal autor dos trabalhos publicados na Astronomy & Astrophysics Letters, em entrevista à AFP.

"Vimos uma estrela um pouco menor que o Sol (75% de sua massa) e mais brilhante, que girava ao redor de um companheiro invisível", o que podia se inferir pelas perturbações que ela causou, disse Panuzzo.

As observações dos astrônomos confirmaram que o objeto encontrado se tratava de um buraco negro e que ele tinha uma massa muito mais importante que a dos buracos negros de origem estelar já conhecidos na Via Láctea, que têm entre 10 e 20 massas solares. O Gaia BH3 tem uma massa 33 vezes maior que a do Sol.

O Gaia BH3 foi identificado a 2.000 anos-luz da Terra.

Esses gigantes já foram detectados nas galáxias distantes, através das ondas gravitacionais. Mas "nunca na nossa", disse doutor Panuzzo.

*Com informações da Agence France-Presse