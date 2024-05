Defesa dos EUA diz que OVNI registrado é balão, mas impõe sigilo sobre vídeo

Após repercussão de um fenômeno anômalo não identificado (UAP), popularmente conhecidos como objetos voadores não identificados (OVNIs), na base aérea de Eglin, na Flórida, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou, em 24 de abril, a conclusão de que o objeto avistado em 26 de janeiro se tratava de um balão. A resposta, no entanto, não convenceu especialistas, que apontam contradição do órgão. Isso porque, em março, a pasta negou pedido do engenheiro de software Abbas Michael Dharamsey por entender que as imagens eram uma questão de "interesse de defesa nacional".

O deputado do partido Republicano Matt Gaetz, no entanto, obteve acesso ao conteúdo. Em fala durante audiência pública sobre os objetos voadores não identificados no Congresso norte-americano, o congressista afirmou que objeto "não poderia ser algo feito pelo homem".

Na última sexta-feira (26/3), após publicação do Departamento de Defesa, o republicano criticou o relatório e acusou a Força Aérea de tentar impedi-lo de obter informações. “No ano passado, quando tentei receber instruções da tripulação que testemunhou o UAP na Base Aérea de Eglin, a Força Aérea tentou me bloquear. Este relatório da AARO está incompleto e não reflete todas as informações que me foram mostradas. Acredito que todas as informações sobre o avistamento deveriam ser divulgadas ao público, incluindo fotos do piloto e assinaturas de radar”, escreveu.

Last year, when I attempted to receive a briefing with the flight crew who witnessed the UAP at Eglin AFB, the Air Force tried to block me. This report by the AARO is incomplete and does not reflect all of the information that I was shown.



I believe all of the information… https://t.co/S1vmIDoXEq — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) April 26, 2024

Outra incongruência foi apontada pelo jornalista investigativo Ross Coulthart. No e-mail em resposta ao pedido de Abbas Michael Dharamsey, a Força Aérea afirmou que o vídeo do objeto deveria ser mantido em sigilo. No entanto, no relatório de 24 de abril, o órgão afirmou que não havia vídeo nenhum, apenas duas imagens. “O piloto não pôde gravar vídeo do evento porque o equipamento de gravação de vídeo da aeronave estava inoperante antes e durante o voo da aeronave”, alega a declaração.

This @DoD_AARO FOIA response acknowledges a video does exist from the Jan 2023 Eglin AFB #UAP sighting but refuses to release it. But someone is not being truthful because @DoD_AARO officially claimed in its report that there was no video because the jet recorder was not working.… pic.twitter.com/ZwEZSBJ2vS — Ross Coulthart (@rosscoulthart) May 2, 2024

Além do suposto balão, foram registrados mais três objetos desconhecidos na mesma ocasião em Eglin, conforme divulgou a Força Aérea.