A Força Aérea americana (USAF) liberou informações sobre um incidente envolvendo objetos voadores não identificados (OVNIs) em 26 de janeiro de 2023 na base aérea de Eglin, na Flórida. De acordo com a instituição, o radar de uma de suas aeronaves registrou quatro OVNIs. O piloto conseguiu fazer contato visual com os objetos voadores e conseguiu também capturar imagens de um deles por meio dos sistemas de gravação disponíveis no caça.

A USAF informou que as imagens registradas pelo piloto não podem ser divulgadas devido ao "interesse de defesa nacional", após pedido realizado pelo engenheiro de software Abbas Michael Dharamsey por meio da Lei de Acesso à Informação dos Estados Unidos.



Conforme informações divulgadas pela USAF, o OVNI registrado pelo piloto parecia com o veículo espacial Apollo em tamanho e formato, com iluminação vermelho alaranjada na parte inferior e, na parte superior, consistia em um formato cônico segmentado em cinza metálico. Apesar de não divulgar as imagens, a instituição liberou um desenho que exemplifica o formato do objeto voador.

Ovni desenho (foto: Reprodução/ DEPARTMENT OF THE AIR FORCE)

Um dos quatro OVNIs não teve altura registrada pelo radar. Os outros estavam a 4,8 mil, 5,1 mil e 5,4 mil metros do chão. As velocidades dos objetos não puderam ser identificadas. Segundo as informações da Força Aérea, quando estava a uma distância de 1,2 quilômetro da aeronave da USAF, o OVNI tirou o radar da aeronave de operação. Em avaliação posterior, técnicos de manutenção não conseguiram descobrir porque isso ocorreu.

O caso dos OVNIs de Eglin veio à tona depois de o deputado Matt Gaeytz afirmar que teve acesso ao vídeo gravado pelo piloto do caça e que o objeto "não poderia ser algo feito pelo homem". A fala ocorreu na última audiência pública sobre os objetos voadores não identificados no Congresso americano.