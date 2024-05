Webb encontra gases atmosféricos em torno de exoplaneta chamado 'Super Terra'

Subtraindo o brilho quando o planeta está atrás da estrela e bem ao lado do corpo celeste, os pesquisadores foram capazes de calcular a quantidade de vários comprimentos de onda de luz infravermelha provenientes do lado diurno do planeta. Esse método é conhecido como espectroscopia de eclipse secundário e é semelhante ao usado por outras equipes de pesquisa para procurar atmosferas em exoplanetas rochosos.

A primeira indicação de que 55 Cancri e poderia ter uma atmosfera veio de medições de temperatura baseadas em sua emissão térmica ou energia térmica emitida na forma de luz infravermelha. Se o planeta estiver coberto por rocha escura derretida com um fino véu de rocha vaporizada ou sem atmosfera alguma, o lado diurno deverá estar em torno de 4.000 graus Fahrenheit (~2.200 graus Celsius). “Em vez disso, os dados do MIRI mostraram uma temperatura relativamente baixa de cerca de 2.800 graus Fahrenheit [~1.540 graus Celsius]. Esta é uma indicação muito forte de que a energia está sendo distribuída do lado diurno para o noturno, muito provavelmente por uma atmosfera rica em voláteis", afirma Renyu Hu. Embora 55 Cancri e seja muito quente para ser habitável, os pesquisadores acreditam que o exoplaneta poderá fornecer uma janela única para estudar as interações entre atmosferas, superfícies e interiores de planetas rochosos, e possivelmente dar mais informações sobre as condições iniciais da Terra, Vênus e Marte. "Em última análise, queremos compreender que condições tornam possível a um planeta rochoso sustentar uma atmosfera rica em gás: um ingrediente chave para um planeta habitável”, finaliza Hu.