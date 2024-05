Posições perigosas para dormir: risco para o cérebro

Você sabia que a sua posição de dormir durante uma viagem pode afetar a saúde do seu cérebro? Descubra insights da equipa da International Drivers Association sobre como certas posições de dormir podem causar danos a longo prazo: "A sua posição de dormir é mais do que uma questão de conforto, pode afetar a sua saúde", alerta Julianna Marshall, especialista em viagens da International Drivers Association.

Você sabia que a maneira como dorme durante uma viagem pode ter efeitos prejudiciais no seu cérebro? Por mais surpreendente que possa parecer, algumas posições típicas para dormir durante uma viagem podem de facto prejudicar a sua saúde mental.

A verdade sobre as posições de dormir durante viagens



A ligação entre as posições de dormir e a saúde do cérebro continua a ser um tema de investigação científica significativa. Não se trata apenas de conforto no pescoço ou de evitar cãibras nas pernas. Trata-se de salvaguardar o bem-estar mental.

O cérebro prospera com um fluxo ininterrupto de oxigénio e com a remoção eficaz de resíduos. No entanto, certas posições de dormir durante a viagem podem perturbar estes processos, levando potencialmente a danos a longo prazo.

A gravidade

De acordo com o National Center for Biotechnology Information (NCBI), a gravidade também afeta o movimento e a distribuição do sangue para fora do cérebro e, portanto, as posições características do sono também podem desempenhar um papel na eficiência da eliminação de proteínas do cérebro.

As posições arriscadas para dormir



Aqui estão diferentes posições de dormir com as quais deve ter cuidado durante a viagem:



Inclinar a cabeça contra a janela

Pode parecer a inclinação perfeita para tirar uma soneca, mas expõe-nos a solavancos súbitos que têm impacto direto no fluxo sanguíneo para o cérebro e podem causar TCE. Esses casos geralmente estão relacionados a chicotadas. (MedicalNewsToday)



Pescoço hiperestendido

Adormecer com a cabeça inclinada para trás pode obstruir as vias aéreas, levando à diminuição do fornecimento de oxigénio ao cérebro. (MedlinePlus)



Dormir de bruços

Dormir de bruços aumenta a pressão na coluna e no pescoço, exigindo que o pescoço se dobre para respirar. Esta posição não é ideal para uma respiração eficaz, muitas vezes levando a movimentos frequentes da cabeça e interrupções do sono, o que pode afetar a função cerebral e a qualidade geral do sono.

Dicas de Julianna Marshall

Para aumentar a sua segurança enquanto dorme durante a viagem, Julianna dá algumas sugestões valiosas:

Use uma almofada de pescoço: Apoia o pescoço e mantém as vias aéreas abertas, promovendo um fluxo sanguíneo saudável para o cérebro. Tente deitar-se: Se possível, tente dormir deitado. Essa postura apoia a circulação geral e reduz o estresse no coração. Faça exercícios simples: Exercícios simples para pescoço e ombros podem manter a circulação sanguínea ativa, minimizando o risco para a saúde do cérebro.



A importância dos ajustes conscientes



Então, por que esses ajustes são necessários? Porque protegem a saúde do cérebro. Uma posição confortável para dormir nem sempre é sinónimo de segurança. Quando entramos num carro, embarcamos num avião ou nos aninhamos no banco do passageiro, a posição que escolhemos pode parecer um canto acolhedor, mas pode representar sérios riscos para o cérebro – riscos que podem ser evitados.

"A consciencialização é o primeiro passo para a prevenção", alerta Julianna Marshall. É um lembrete da nossa responsabilidade de cuidar da saúde mesmo durante as viagens. É possível fazer ajustes conscientes e garantir que uma viagem – longa ou curta, suave ou com solavancos – não comprometa a saúde do cérebro.

A jornada definitiva não envolve apenas chegar a um destino, mas também se manter seguro e saudável no processo. Com esses insights e dicas, agora está mais bem equipado para viajar de maneira inteligente e segura.