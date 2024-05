Beach Tennis: como o esporte pode ser benéfico para a terceira idade?

Estimativas apontam que, até 2060, 25% da população brasileira terá 60 anos ou mais. Com isso, a busca por estilos de vida mais saudáveis e atividades físicas adequadas para os idosos tem aumentado significativamente. O beach tennis, em particular, está se destacando como uma das modalidades esportivas preferidas de quem já passou dos 60 anos, oferecendo uma combinação de exercícios aeróbicos e de resistência que podem ajudar a reduzir o impacto de doenças crônicas associadas ao envelhecimento.

"O beach tennis não só promove um envelhecimento saudável através da melhoria da capacidade física e do fortalecimento muscular, mas também traz benefícios psicológicos, como a redução do estresse e a melhoria da qualidade de vida", diz o fisioterapeuta Helder Montenegro.

Ele descreve o esporte como um ambiente vibrante e social que é especialmente adequado e atraente para a terceira idade - proporcionando não apenas um exercício físico adequado, mas também uma oportunidade de interação social e diversão. "Com a devida preparação e precaução, o beach tennis se apresenta como uma excelente opção para quem busca manter-se ativo e saudável para o público", afirma.

A Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBT) ainda não possui um número estimado de praticantes do esporte na terceira idade, mas afirma que a quantidade de centros especializados pelo país teve um aumento de 50% em 2023. Segundo suas estimativas, o CBT aponta que o número de praticantes tenha quase triplicado nos últimos três anos, para 1,1 milhão em 2023, um aumento de 175%.

Para os idosos interessados em iniciar no beach tennis, Helder sugere alguns cuidados antes da prática:

Alongamento

Realizar movimentos dinâmicos da coluna em todas as amplitudes possíveis (flexão, extensão, inclinação lateral e rotação), o que ajuda na ativação dos músculos estabilizadores e melhora a amplitude de movimentos, proporcionando uma proteção eficaz contra lesões durante os movimentos rápidos e ágeis requeridos pelo esporte.

Fortalecimento

É importante fortalecer também o abdômen e as pernas, proporcionando uma base corporal forte que suporta os movimentos intensos do esporte e previne lesões.

Constância

A chave para um treinamento eficaz é a consistência e a progressão adequada. Comece com pesos leves e aumente gradativamente, sempre sob a supervisão de um profissional.

Para complementar as prevenções de lesões do ombro no beach tênis, o fisioterapeuta recomenda a execução de rotações controladas do ombro, envolvendo movimentos completos em todas as direções (flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e externa), facilitando o aumento da amplitude de movimento e flexibilidade, essenciais para prevenir lesões durante movimentos explosivos e repetitivos do esporte.