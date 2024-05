Biólogo anuncia sistema para otimizar transplante de rosto e couro cabeludo

O biólogo molecular Hashem Al-Ghaili, do Iêmen, anunciou o projeto BrainBridge, um sistema de transplante de cabeça e rosto. A cirurgia seria feita usando robôs e inteligência artificial, com o propósito de ajudar pacientes com doenças graves e terminais, como paralisia e doenças neurodegenerativas.

De acordo com a página oficial do projeto, o BrainBridge pretende realizar transplantes de rosto e couro cabeludo para restaurar a aparência estética dos pacientes. Os tecidos dos doadores reduziriam o risco de rejeição e o procedimento seria feito com suturas meticulosas e cuidados pós-operatórios para amenizar as cicatrizes.

As operações seriam realizadas usando robôs autônomos e imagens moleculares avançadas, que, segundo o projeto, melhoraria a precisão cirúrgica, reduziria os tempos de recuperação e minimizaria o erro humano.

No transplante, os pacientes usariam uma "faixa de cabeça", equipado com interface cérebro-computador, permitindo que comuniquem as necessidades durante a recuperação, controlem dispositivos e executem tarefas de forma independente usando seus pensamentos.

O BrainBridge pretende reunir uma equipe com cientistas de todo o mundo que queiram estender a longevidade produtiva humana.