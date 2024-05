Casal com Alzheimer esquece divórcio e continua relacionamento

A tiktoker Reagan Yorke compartilhou uma história pra lá de inusitada em seu perfil. Seus avós – ambos diagnosticados com Alzheimer – vivem como dois pombinhos apaixonados. O problema é que os dois tinham se divorciado anos antes, mas se esqueceram da separação. O vídeo, que tem 13 milhões de visualizações, é de abril de 2012, mas voltou a viralizar em 2024, por conta de repostagens feitas por outras páginas.





@reaganxo WHY IS THIS SO FUNNY and how cute is my grandma ? Prickly Pufferfish - galen tipton

A criadora de conteúdo contou na época que o vídeo mostra como até mesmo seus avós que se odeiam podem voltar a ficar juntos ”após um divórcio amargo", sendo que ela não consegue nem “receber uma mensagem de texto” dos seus crushes. Na época, a neta contou que os tinham um relacionamento feliz, já que “rapidamente se esquecem de quaisquer discussões que possam ter". A outro seguidor, a jovem contou que “se tem comida envolvida, os dois estão felizes”.





Até hoje, os comentários ainda são divertidos. “Isso é... meio fofo?”, escreveu um perfil “Eles nunca deixaram de se amar”, concluiu outro. O vídeo também serviu para que os internautas compartilhassem relatos pessoais que viveram com pessoas com Alzheimer. “Bem, isso foi melhor do que quando meu avô teve Alzheimer e esqueceu todo mundo que conhecia, então tivemos que nos apresentar a ele a cada hora. E ele viu minha avó na cozinha e me perguntou ‘quem é aquele homem na cozinha??’. Minha avó não ficou muito feliz com isso”, narrou um perfil.

“Nunca esquecerei esse pobre velho que morava ao meu lado, ele não pegou Alzheimer, mas sua esposa sim. Às vezes ela esquecia quem ele era e muito menos que eles eram casados e ela vinha até nossa casa e pedia para chamarmos a polícia porque ela pensava que tinha sido sequestrada e não consigo imaginar o quão devastador isso deve ter sido para ele”, pontuou outro.





A doença de alzheimer afeta a função cognitiva, causando perda de memória. O primeiro sintoma é a perda de memória recente. Com a progressão da doença, a pessoa passa a esquecer fatos mais antigos. Também é comum que a pessoa apresente irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo. Nos casos mais graves do Alzheimer, a perda da capacidade das tarefas cotidianas também aparece, resultando em completa dependência da pessoa.





Reagan não deu mais informações sobre o estado de saúde de seus avós. Em outro vídeo, ela e o pai colocam um óculos de realidade virtual para mostrar como era a casa onde a avó cresceu, que não deixou a senhora impactada.