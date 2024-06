Salmiak: nova raça de gatinhos "grisalhos" é identificada na Finlândia

Se assemelha um pouco com um gato "frajola", aquele de pelagem preta e branca que recebe o apelido em homenagem ao bichano dos desenhos animados, mas o pelo de cor "desgastada" não deixa dúvida: é um gato da raça salmiak.

O tipo de pelagem avistado pela primeira vez em 2007, na Finlândia, despertou curiosidades dos pesquisadores. Foi então que testes de DNA começaram a ser feitos nos bichanos e o resultado foi o publicado na revista Animal Genetics que constatou a origem da pelagem como uma mutação genética inédita.

Os gatos da raça salmiak recebem esse nome pela semelhança da cor do pelo com uma espécie de alcaçuz salgado de origem nórdica. O doce é popular na Finlândia, Bélgica e Alemanha. É como se o seu gatinho tivesse aberto um pote de açúcar refinado ou polvilho e ficasse com o pelo esbranquiçado.

Gatos da raça Salmiak (foto: Reprodução/Revista Animal Genetics)

Nas espécies com esse padrão único de cor, o pelo tem a coloração mais forte próximo à raiz e quase sem cor nas pontas. A variação é mais perceptível em animais com a base dos pelos na cor preta, mas também pode acontecer em pelagem marrom, carapaça de tartaruga (aquele mesclado de preto e laranja) e cinza.

De acordo com a pesquisa, os gatos salmiak tem a capacidade reprodutiva normal e, até o momento, não foi identificada nenhuma deficiência auditiva por conta da mutação.