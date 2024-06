Gelo é encontrado em região de vulcões em Marte; entenda

Cientistas encontraram gelo em vulcões da região Tharsis, em Marte. A descoberta surpreendeu os pesquisadores. “Pensamos que era impossível a formação de geada em torno do equador de Marte, já que a mistura de luz solar e atmosfera tênue mantém as temperaturas relativamente altas tanto na superfície quanto no topo das montanhas – ao contrário do que vemos na Terra, onde você poderia esperar ver picos gelados”, disse um dos autores do estudo, Adomas Valantinas.

A pesquisa, publicada na revista científica Nature Geoscience, ressalta que compreender o atual ciclo da água em Marte tem implicações para a futura exploração humana do planeta. Tharsis é uma província vulcânica de Marte que tem alguns dos maiores e mais altos vulcões do Sistema Solar, como o Olympus Mons (21 km de altitude), o Arsia Mons (18 km), o Ascraeus Mons (18 km) e o Pavonis Mons (14 km).

Leia também: Nasa adia para 2040 missão que vai trazer amostras de Marte

A atividade vulcânica em Marte concentrou-se predominantemente nesta região ao longo da história geológica do planeta, persistindo até aos tempos atuais, como evidenciado por fluxos de lava que datam de 2,4 milhões de anos. No entanto, nenhuma atividade vulcânica atual foi detectada em Tharsis, embora dados geofísicos recentes mostrem que Marte ainda está geodinamicamente ativo.

"Notáveis nuvens de gelo de água e outros fenômenos atmosféricos foram observados em Tharsis. As nuvens de gelo de água desempenham um papel fundamental no ciclo da água em Marte, transportando a umidade por milhares de quilômetros desde as regiões polares até às áreas equatoriais relativamente secas", cita a pesquisa.



O estudo pode ser acessado na íntegra neste link.