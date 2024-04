"Aranhas de Marte": agência europeia flagra rachaduras no Planeta Vermelho

David Bowie batizou sua banda de apoio de The spiders from Mars (As aranhas de Marte) no início dos anos 1970. O que ele não sabia é que poderia estar certo. Embora não sejam aranhas de verdade, a Agência Espacial Europeia (ESA) detectou o que eles estão chamando de "sinais de aranhas de Marte".

Os "araneiformes" são rachaduras escuras no solo marciano. Agrupadas ao redor do polo sul de Marte, elas são conhecidas como "aranhas de Marte" porque têm um formato característico de aracnídeo. O nome científico para essas características — "araneiformes" — significa literalmente "em forma de aranha" em latim.

Elas se formam quando a luz do sol incide sobre camadas de dióxido de carbono (CO2) congelado na superfície do planeta. A luz do sol faz com que o gelo de CO2 na parte inferior da camada sólida se transforme em gás, que posteriormente se acumula e explode para cima através de placas de gelo.

Os jatos de gás que emergem, carregados de poeira escura, quebram camadas de gelo de até um metro de espessura antes de cair e se depositar na superfície.

Isso cria pontos escuros característicos em forma de "aranha", com diâmetro entre 150 pés e 3.000 pés, que podem ser vistos nas imagens da sonda espacial.

"O processo de jato de dióxido de carbono que forma as 'aranhas' é um fenômeno completamente não terrestre", disse a Dra. Meg Schwamb, astrônoma da Queen's University Belfast. "O processo de jato está ligado às estações marcianas e está devolvendo o dióxido de carbono à atmosfera".

Os araneiformes foram observados pela primeira vez há mais de 20 anos, mas foi somente em 2021 que os astrônomos provaram como exatamente eles se formam. Os pesquisadores do Trinity College Dublin recriaram o processo marciano em laboratório, baixando e levantando blocos de CO2 congelado em leitos de cascalho.

Os experimentos mostraram que os padrões de aranha são esculpidos pela conversão direta de gelo seco de sólido para gás, conhecida como sublimação. Esse processo ocorre em Marte porque o planeta tem uma atmosfera composta principalmente de CO2.



Já a banda The Spiders from Mars acompanhou o cantor nos anos 1970, mas logo recebeu outro nome: Ziggy Stardust. Na época, o nome era inspirado em um avistamento de OVNI em 1954: Um público de um estádio italiano pensou ter testemunhado uma espaçonave marciana que lançava um fino filamento de material - que acreditaram ser uma teia de aranha migratória.

Seguindo a mesma lógica, o título de um dos hits mais famosos de Bowie — Life on Mars (1971) — foi supostamente inspirado pela cobertura da mídia sobre a corrida para chegar ao planeta.