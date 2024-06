O menor entre os grandes primatas: espécie é descoberta na Alemanha

Uma espécie de primata foi descoberta por pesquisadores no sudoeste da Alemanha, na região da Bavária. Nomeado Buronius manfredschmidi, o animal foi tido como parte dos grandes primatas, classificação que engloba gorilas, chimpanzés e até o ser humano. Entre os pertencentes do grupo, a nova espécie é a menor em tamanho e envergadura. Os pesquisadores estimam que o Buronius pesava por volta de 10kg. Os gorilas, por exemplo, pesam entre 70kg a 275kg.

Leia também: DNA dos macacos desvenda mistérios sobre o ser humano

O manfredschmidi habitou a Europa há cerca de 11 milhões de anos, aproximadamente no período Mioceno, de acordo com as amostras encontradas pelos cientistas em um poço de argila na cidade de Hammerschmiede.



Foram achadas amostras de dentes dos animais, o que possibilitou saber que eles comiam alimentos macios, como folhas. Além disso, os pesquisadores encontraram evidências de que eles eram escaladores de árvores habilidosos.

Dentes do Buronius manfredschmidi (foto: M. Böhme et. al/ Plos One)

Nomenclatura

No artigo que descreve a descoberta, publicado no portal Plos One, os autores detalham o processo de escolha do nome da nova espécie. O nome do gênero é uma homenagem a Buron, como era conhecida a cidade de Kaufbeuren no período medieval — a cidade está situada a 5km do poço de argila onde foram encontrados os registros do animal.

Local onde foi encontrado o Buronius manfredschimidi (foto: M. Böhme et. al/ Plos One)

O epíteto específico, por sua vez, é uma homenagem a Manfred Schimd, um colecionador que se juntou arqueólogo Sigulf Guggenmoos na busca de fósseis de Hammerschmiede desde o fim da década de 1970.