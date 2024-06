Vírus "gigantes" podem ajudar contra o aquecimento global, aponta estudo

A primavera leva rica vida marinha para a região do Ártico, como ursos polares, andorinhas entre outros animais. Contudo, a estação também conta com um grande risco: as algas dormentes no gelo, que começam a escurecer grandes áreas do gelo. Esse escurecimento do gelo afeta a capacidade dele em refletir o Sol e isso acelera o derretimento das geleiras, o que agrava o aquecimento global.

Vírus "gigantes", classificados no grupo de DNA nucleocitoplasmático (NCLDV) e encontrado nas geleiras da Groenlândia, pode ser a solução para esse problema. A longo prazo, os especialistas esperam que esse vírus gigante possa ajudar a reduzir o derretimento de parte do gelo.

A teoria da pós-doutoranda Laura Perini, do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, e de outros pesquisadores que participaram da descoberta é de que esses vírus se alimentam das algas da neve e podem funcionar como um mecanismo natural de controle da proliferação de algas.

"Não sabemos muito sobre os vírus, mas acho que podem ser úteis como forma de aliviar o derretimento do gelo causado pela proliferação de algas. Quão específicos eles são e quão eficientes seriam, ainda não sabemos. Mas, ao explorá-los mais a fundo, esperamos responder a algumas dessas questões", disse Perini.

A descoberta

Os vírus "gigantes" foram descobertos pela primeira vez em 1981, no oceano, e se especializaram em infectar algas verdes no mar. Eles também foram encontrados no solo e até em humanos, mas esta foi a primeira vez que foram avistados vivendo na superfície do gelo e da neve dominada por microalgas. Essas descobertas foram publicadas na revista científica Microbiome, em 17 de maio (e você poder ler na íntegra neste link).

"A forma como descobrimos os vírus foi analisando todo o DNA das amostras que coletamos. Ao examinar esse enorme conjunto de dados em busca de genes marcadores específicos, encontramos sequências que apresentam alta semelhança com vírus gigantes conhecidos", explica a especialista.

Eles são considerados "gigantes" porque medem 2,5 micrômetros. A título de comparação, os vírus normais medem de 20 a 200 nanômetros de tamanho, enquanto uma bactéria típica pode medir de 2 a 3 micrômetros.

A expectativa dos especialistas agora é de que eles consigam estudar esses vírus "gigantes" mais a fundo para que possam coletar mais informações sobre vírus gigantes que infectam uma microalga cultivada que prospera na superfície do gelo do manto de gelo da Groenlândia.