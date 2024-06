Veja quais são as 10 músicas que deixam as pessoas mais felizes

O neurocientistas holandês Jacob Jolij, da Universidade de Groningen, criou uma playlist com as músicas que têm o potencial de melhorar o humor das pessoas. A lista inclui canções das bandas Queen e ABBA e de artistas como Cyndi Lauper e Bon Jovi.

Todas as 10 músicas listadas pelo neurocientistas têm algo em comum: elas têm um ritmo entre 140 e 150 BPMs (batidas por minuto) — cerca de 20 vezes mais rápidas do que a média das músicas pop em geral.

Além disso, fatores como tom e letra da música também foram considerados para a criação da playlist. No geral, letras tidas como positivas, que falam sobre celebrações ou experiências românticas, são mais capazes de despertar bem-estar e alegria nos ouvintes.

No entanto, segundo Jacob, apesar dos padrões observados, a maneira como o cérebro reage às músicas também depende do contexto social e de associações pessoais.

1. Queen, Don't Stop Me Now



2. ABBA, Dancing Queen



3. Beach Boys, Good Vibrations



4. Billy Joel, Uptown Girl



5. Survivor, Eye of the Tiger



6. The Monkees, I'm a Believer



7. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun