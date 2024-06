Queda de escada: saiba como prevenir acidente de pessoas idosas

O cantor Nahim, 71 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (13/6) na própria casa em Taboão da Serra (SP). De acordo com a Polícia Civil, quando os policiais militares chegaram ao local, perceberam que o cantor estava sozinho em casa. A polícia ainda investigará se a razão da morte foi realmente uma queda acidental, ou outra circunstância que provocou a morte do cantor.

Com relação a acidentes em escadas, os casos são mais comum do que parecem. Cerca de 30% dos idosos podem cair ao envelhecer, aponta Hudson Azevedo Pinheiro, fisioterapeuta da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

O especialista explica que o equilíbrio humano depende de três fatores: a visão, o labirinto (como se fosse um giroscópio localizado dentro do ouvido) e o tato, principalmente da sola dos pés. É preciso que ao menos dois deles estejam funcionando para manter o equilíbrio. No entanto, doenças e intercorrências distintas ao longo do envelhecimento podem comprometer esse sistema, tais como catarata, diabetes, hipofunção do labirinto, fraqueza muscular, queda da glicose, hipertensão e varizes.

“Esses riscos podem ser identificados em uma consulta com um médico ou com um fisioterapeuta gereontólogo”, explica o profissional. “A partir do momento que o idoso cai uma vez, é mais provável que ele caia de novo seis meses ou um ano depois”.

Independente da existência ou não de fatores de risco, a pessoa idosa e a família precisam estar alertas aos possíveis acidentes que podem acontecer dentro de casa. Nos banheiros, em que o chão costuma ser mais escorregadio, é necessário instalar barras de segurança, ou então sentar-se em uma cadeira para se banhar.

O ideal é manter um ambiente com o menor número de obstáculos possível. “Recomenda-se também a retirada de tapetes e superfícies móveis da casa, além de tomar cuidado com o animal doméstico, principalmente quando chegar em casa, quando o pet fica mais animado. Uma dica é colocar uma cadeira ao lado da entrada, sentar-se enquanto o animal está eufórico e esperar ele se acalmar para voltar a caminhar”, indica Pinheiro.

Deve-se tomar cuidado também com cobertores e lençóis que possam cair no chão, além de sempre ter uma luz no quarto, para não ficar totalmente no escuro. Com relação às escadas, é necessário se apoiar no corrimão e pode-se até mesmo colocar faixas coloridas nos degraus, para ajudar na percepção de nível.

“Investir em prevenção de quedas é investir em qualidade de vida, tanto para o idoso em si quanto para a pessoa que cuida dele”, finaliza o fisioterapeuta.