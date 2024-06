"Tratamento contra câncer precisa de mais humanidade, compaixão e modernidade"

Brasília sediou, nesta semana, a 11ª Conferência de Lideranças em Saúde da Mulher. O evento é promovido pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) e, na edição deste ano, teve como tema central a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC).

O evento ocorreu no Salão Nobre da Câmara dos Deputados e debateu a política que garante assistência integral ao paciente oncológico, ampliando o acesso universal e de qualidade ao cuidado da saúde em todas as etapas do diagnóstico e do tratamento. A conferência ocorre em momento decisivo, próximo ao fim do prazo legal de regulamentação da PNPCC. Além disso, tramitam no Congresso projetos de lei que apoiam a melhoria nas condições de atendimento das mulheres no Sistema Único de Saúde (SUS).

11ª Conferência de Lideranças em Saúde da Mulher, encontro em Brasília, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados (foto: Femama/Divulgação)

Presidente voluntária da Femama, Maira Caleffi afirma que o objetivo do encontro é promover discussões profundas e propor ações concretas para aprimorar a prevenção e o controle do câncer e outras doenças que afetam as mulheres brasileiras. “Em nosso país o direito à saúde é universal, mas o acesso ao tratamento do câncer ainda não é. Nesses 18 anos de Femama conquistamos marcos fundamentais, como a Lei dos 30 e 60 dias, mas precisamos encontrar meios para ampliar a detecção precoce e o acesso ao tratamento para pacientes oncológicos”, afirma ela, que é mastologista e chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento.

Confira a seguir trechos da entrevista da médica ao Correio.

Maira Caleffi, presidente Femama (foto: Femama/Divulgação)

Qual o objetivo da conferência e por que Brasília foi escolhida este ano?

Ao longo dos anos, nossa conferência assumiu diferentes formatos e promoveu o encontro de lideranças de todas as regiões do Brasil, construindo assim um espaço de referência para ampliarmos a participação da sociedade civil na política pública. Esses eventos aconteceram geralmente em São Paulo, até pela facilidade de logística. Mas, pela primeira vez, acontece em Brasília, e a razão disso é muito clara: a Rede Femama, com as suas parcerias, precisa ter mais visibilidade, pois ela representa a voz do paciente e de suas famílias, enfim, o que os cidadãos brasileiros acometidos por câncer precisam. Esses 18 anos de história passaram várias vezes aqui por Brasília em outras oportunidades. A gente se mobiliza para contribuir com a aprovação de marcos fundamentais do controle do câncer, como a Lei dos 60 dias e a Lei dos 30 dias. E até lá em 2008, conseguimos passar e garantir a Lei da Mamografia, que garante, para todas as mulheres brasileiras, a mamografia a partir dos 40 anos. Independentemente de portarias. A força de uma lei é muito maior do que uma portaria.

Qual será o papel da Femama nesse processo?

Nós levaremos adiante a voz dos pacientes de todo o país e mobilizaremos sempre que necessário representantes do poder público com as pautas mais urgentes para garantir a saúde das mulheres brasileiras. Esse diálogo que a gente propõe, entre representantes políticos e representantes da sociedade civil, é essencial para promover políticas públicas mais eficientes e custo-efetivas. E é por isso que essa conferência é tão importante. O fato de essa semana ter sido escolhida também é significativo, porque é quando se completam 180 dias da sanção da Lei da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, então, para nós, é um momento de grande expectativa, porque nós queremos saber a resposta do governo, do Ministério da Saúde, sobre a regulamentação dessa política. Como nós vamos trabalhar e quais serão os desdobramentos de nós termos uma lei. Isso é muito importante para milhares e para milhões de mulheres de todo o Brasil. Nessa conferência existe uma oportunidade única para a gente debater também outros projetos de lei que estão tramitando na Câmara e no Senado e que apoiam a melhoria nas condições do acesso no atendimento de mulheres usuárias do SUS. Nós estamos preocupados com a implementação da Política Nacional de Prevenção do Câncer. Precisamos prezar por uma maior equidade, independentemente de onde a paciente mora, qual raça e qual o seu status socioeconômico. Precisamos melhorar os desfechos, o que quer dizer curar mais o que pode ser curável; prevenir, o que pode ser prevenível; mas tudo isso com mais humanidade, compaixão e modernidade.

Quais os avanços necessários para garantir tratamento e torná-lo mais eficaz pelo SUS?

Como médica mastologista vejo tantos problemas, com o próprio paciente que conseguiu entrar no SUS tendo diagnóstico de câncer. E com o Programa Nacional da Navegação da Pessoa com diagnóstico de câncer vai mudar muita coisa para melhor, porque agora nós vamos saber aonde o paciente está e o que ele precisa a cada tempo do diagnóstico, do seu tratamento. Primeiro: é uma lei agora. Segundo: essa lei institui também o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com o Diagnóstico de Câncer. E terceiro: estabelecem-se diretrizes para incorporação de novas tecnologias e medicamentos. É fundamental que a gente entenda como é esse processo, que ele seja mais transparente e que a sociedade civil, os grupos organizados de pacientes, as ONGs do Brasil possam participar e ver esse projeto com muita transparência.

