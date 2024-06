Cardápio das festas juninas demanda cuidado com os dentes; veja dicas

As festas juninas brasileiras exibem uma grande quantidade de quitutes, entre eles maçã do amor, milho, pé de moleque, pipoca, entre outros - (crédito: Sabores Ajinomoto/Reprodução)

Estamos no período de festas juninas, com celebrações típicas que incluem dança, música e muita comida. Se em Portugal a tradição é comer pão com sardinha, as festas juninas brasileiras exibem uma grande quantidade de quitutes, entre eles maçã do amor, milho, pé de moleque, pipoca, entre outros. Por causa dessas delícias, também há um aumento no número de pacientes nas cadeiras dos dentistas nesta época do ano.

"Alimentos muito pegajosos podem grudar nos dentes e implantes, enquanto alimentos muito duros podem danificar os dentes ou restaurações. Além disso, as festas de São João são famosas pelos doces, como paçoca, pé de moleque e cocada. Portanto, é preciso atenção quanto ao consumo desses alimentos para evitar o acúmulo de açúcar nos dentes, o que pode levar a cáries", explica Saulo Manzi, cirurgião dentista da clínica JS Manzi Odontologia.

Quem usa lentes de contato nos dentes precisa tomar um cuidado a mais com alimentos duros ou coloridos, conforme a cirurgiã dentista Juliana Manzi. Alimentos e bebidas com cores artificiais podem manchar os dentes, então o ideal é consumir com moderação e escovar os dentes logo após o consumo. Já os alimentos duros podem danificar as lentes.



O cuidado vale ainda para quem usa aparelho ortodôntico. "Se for comer alimentos como milho cozido, carne ou frutas, o ideal é cortá-los em pedaços pequenos para evitar morder diretamente com os dentes da frente, evitando danificar as lentes ou o aparelho ortodôntico", aconselha Juliana.

Antes de ir para o arraial, os cirurgiões recomendam dar uma passada no consultório do dentista, bem como estar atento sempre à higiene dos dentes. "Fazer um check-up com seu dentista antes das festas, garante que seus dentes estejam em boas condições. Se for curtir em um lugar mais distante de casa ou passar muito tempo fora, leve um kit de higiene bucal com escova de dentes, pasta, fio dental e enxaguante bucal", afirma o cirurgião.

"Outra dica importante, é hidratar-se frequentemente. A água ajuda a limpar a boca e a manter a saliva fluindo, o que é essencial para a saúde bucal", finaliza ele.