Câncer de pele: especialista alerta para exposição ao sol no inverno

As temperaturas estão um pouco mais baixas, mas mesmo assim, não há motivos para descuidar. O câncer de pele, uma das formas mais comuns da enfermidade, afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e apresenta um crescimento alarmante nos índices de incidência.

Este tipo de câncer é frequentemente subestimado, mas pode ser mortal se não for diagnosticado e tratado precocemente. Recentemente, a atriz Julia Faria, de 38 anos, compartilhou no Instagram que recebeu um novo diagnóstico de câncer após retirar uma ferida da pele para biópsia e ter sido diagnosticada com um carcinoma.



"Vocês lembram que fiz a biópsia desse cara aqui [apontando para um sinal no colo]? Era uma feridinha que não cicatrizava. Saiu ontem o resultado do exame e deu positivo para carcinoma. É mais um como esse [apontando um sinal no ombro]. Estou esperando para marcar a cirurgia, vou ter que tirar o mais rápido possível. É um câncer de pele, e ele vai crescendo”, disse a atriz e influenciadora em vídeo publicado no Instagram.



A postagem feita pela influenciadora chamou atenção para a pauta que é importante mesmo em dias em que as temperaturas estão mais amenas, uma vez que mesmo nos dias frios, as pessoas permanecem sujeitas a mais de 80% dos raios UV. A médica dermatologista Andréa Sampaio alerta para a necessidade de campanhas de conscientização, uso adequado de protetor solar e a realização de exames regulares da pele como medidas essenciais para a prevenção.



De acordo com a médica, alguns protocolos de cuidados podem ser seguidos, como por exemplo, usar diariamente o protetor solar. “Aplique um protetor solar com fator de proteção (FPS) 30 ou superior todos os dias, mesmo em dias nublados ou quando estiver em ambientes fechados”, sugere a especialista.

Outro ponto a ser observado é o horário de exposição ao sol no período de 10h e 16h, que é quando os raios UV estão mais intensos. “Se for inevitável, use roupas de proteção, chapéus e óculos de sol”, pontua a médica.



Ainda segundo a especialista, o melhor caminho é sempre a prevenção e o acompanhamento, por isso, ela sugere que a pele seja regularmente examinada. “Examine sua pele regularmente para identificar qualquer nova mancha ou alteração em pintas e sardas existentes. Fique atento a mudanças de cor, forma ou tamanho”, esclarece Sampaio, pontuando ainda a necessidade de consultas regulares com dermatologistas.



“Se diagnosticado, siga rigorosamente o plano de tratamento prescrito pelo seu dermatologista. O tratamento pode incluir remoção cirúrgica, terapias tópicas, ou outros procedimentos específicos para o tipo e estágio do câncer. Proteger sua pele e adotar essas medidas preventivas são passos essenciais para reduzir o risco de câncer de pele. Cuide-se e esteja atento aos sinais do seu corpo”, explica a médica.