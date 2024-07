8 mitos e verdades sobre mega hair

O mega hair, conhecido por trazer maior volume e comprimento aos fios naturais, caiu no gosto de muitas mulheres ao redor do mundo, incluindo celebridades como Kylie Jenner, Ariana Grande, Jennifer Lopez e brasileiras como Naiara Azevedo, Isis Valverde e Ivete Sangalo, demonstrando um grande aumento em sua procura.

Porém, com a vontade de deixar o cabelo mais bonito surgem também dúvidas relacionadas ao procedimento. Aline Luize, especialista em mega hair, explica que existem muitos mitos sobre o assunto, gerando um medo desnecessário em quem deseja investir nas extensões. Por isso, a profissional esclarece os principais. Confira!

1. O mega hair prejudica os fios naturais

Mito. As técnicas antigas de mega hair puxavam e quebravam os fios naturais, além de danificar o cabelo devido à tração no bulbo capilar. Porém, depois de muitos investimentos e estudos desenvolvidos, novos métodos mais seguros surgiram.

2. Não existe mega hair para cabelos cacheados

Mito. Atualmente é possível investir em diversos tamanhos, cores, estilos e texturas de extensões capilares, como o mega hair cacheado, extremamente lindo e natural. Um fator muito relevante sobre esse tipo de alongamento é a possibilidade de utilizá-lo durante o processo de transição capilar quando os fios se encontram mais curtos.

É possível usar secador e chapinha em mega hair natural (Imagem: Shift Drive | Shutterstock)

3. Posso usar secador, chapinha e babyliss no mega hair

Verdade. Se as extensões forem feitas com cabelo 100% humano, não há nenhum problema em usar fontes de calor. A única recomendação é não aplicar o calor em cima das faixas ou mechas das extensões e não deixar de aplicar um bom protetor térmico para manter os fios sempre saudáveis.

4. Não posso entrar no mar ou piscina com as extensões

Mito. Quem tem mega hair pode seguir a vida completamente normal. O recomendado é manter o cuidado com os fios após a exposição ao sal ou cloro com o uso de máscaras para hidratar e leave-in para manter a saúde e beleza do cabelo.

5. Posso fazer química no cabelo com as extensões

Verdade. Não há nenhuma química proibida para quem é adepta ao mega hair: é possível alisar, pintar ou descolorir os fios sem nenhum problema. Porém, é importante ressaltar que, como todo cabelo natural, o ideal é que o procedimento seja feito mediante teste de mecha e por um profissional qualificado a fim de manter a saúde do fio.

6. Quem tem mega hair não pode dormir com o cabelo molhado

Verdade. Para evitar a queda de fios, frizz e a proliferação de fungos ou bactérias, jamais durma com o cabelo molhado, independentemente da técnica utilizada. O ideal é sempre secar o cabelo com o secador antes de se deitar, mesmo sem o uso das extensões.

7. Extensões podem ser utilizadas apenas para dar volume

Verdade. O mega hair pode ser utilizado tanto para alongar os fios, quanto para dar volume às pontas finas e quebradiças. Sendo assim, se seu desejo é manter as madeixas curtas, mas encorpadas, as extensões são o melhor caminho.

8. A aplicação do mega hair dói

Depende. A aplicação de extensões capilares não deve doer quando feita corretamente por um profissional qualificado. No entanto, algumas pessoas podem sentir um leve desconforto ou tensão durante e após a aplicação, especialmente se for a primeira vez ou se o método utilizado envolver técnicas que criam tensão no couro cabeludo, como tranças apertadas ou colagem.

Por Marcella Leal