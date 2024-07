Coração de morcegos bate 900 vezes por minuto durante voo; escute

Ao analisar os batimentos dos morcegos, os pesquisadores descobriram as diferentes estratégias deles para orçar o consumo de energia durante as estações - (crédito: James Wainscoat/Unsplash)

Pesquisadores do Instituto Max Planck de Comportamento Animal e da Universidade de Konstanz, na Alemanha, conseguiram, pela primeira vez na história, medir a frequência cardíaca de morcegos enquanto eles voam, para entender quanta energia consomem durante o dia e como isso muda ao longo do ano.

Usando transmissores de frequência cardíaca, os pesquisadores identificaram que o coração dos animais bate 900 vezes por minuto enquanto eles estão voando.

De acordo com Lara Keicher, a principal autora do estudo e que analisou a frequência cardíaca dos animais, o "sinal" soou como um único tom agudo para nossos ouvidos". Os sons dos corações dos morcegos foram divulgados pela pesquisadora no Youtube (escute ao final da matéria).

Metodologia

Os transmissores, que os morcegos usaram por apenas alguns dias, enviam um sinal de áudio do batimento cardíaco, que então era gravado usando um receptor de rádio. Contudo, esse método só funcionava se o receptor estivesse algumas centenas de metros dos morcegos.

Por isso, eles tiveram dificuldade de captar os batimentos dos animais, especialmente durante a noite. Assim, eles tiveram que voar em um pequeno avião para seguir o morcegos durante 24 horas.

Com as gravações dos batimentos em mãos, os pesquisadores descobriram as diferentes estratégias usadas pelos morcegos para orçar o consumo de energia durante as estações.

Consumo de energia

Para os noctule comuns machos, o consumo de energia no verão era até 42% maior do que na primavera. "Vimos que os morcegos na primavera podem aumentar suas frequências cardíacas quando acordam, atingindo a velocidade máxima de 900 batimentos por minuto em apenas alguns minutos", pontuou Keicher.

Além disso, eles identificaram que, nos meses mais quentes, quando a comida é abundante, os machos ficam acordados durante o dia para investir energia na produção de esperma para estarem prontos para o acasalamento no outono.

"Para repor a energia gasta, os machos caçam duas vezes mais no verão do que na primavera e comem até 33 besouros de junho ou mais de 2500 mosquitos em uma noite", salientou a pesquisadora.

Escute os batimentos cardíacos