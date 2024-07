Nasa identifica diferença de temperatura matinal e noturna em exoplaneta

Uma pesquisa feita com auxílio do telescópio espacial James Webb identificou que um exoplaneta com satélite a cerca de 700 de anos-luz da Terra tem diferença de temperatura na sua atmosfera diurna e noturna. O WASP-39 b é um planeta gigante, com o diâmetro de cerca de 1,3 vezes o de Júpiter, em que um lado fica eternamente de dia e o outro eternamente de noite.

Usando o NIRSpec, sensor infravermelho do James Webb, os cientistas detectaram que a temperatura na parte que fica de noite é cerca de 300 graus Fahrenheit, aproximadamente 148 graus Celsius, mais quente. Também conseguiram detectar que a metade matutina fica com o céu mais nublado que a noturna.

Segundo os astrônomos, a circulação de gás em torno do planeta deve ser a principal causa da diferença de temperatura. A explicação foi obtida por meio de um modelo tridimensional semelhante aos usados para previsão dos padrões climáticos da Terra. “Essa análise também é particularmente interessante porque você está obtendo informações 3D sobre o planeta que não estava obtendo antes”, afirma Néstor Espinoza, pesquisador de exoplanetas no Space Telescope Science Institute e autor principal da pesquisa.

Nos próximos estudos, a equipe deve investigar como a cobertura de nuvens pode afetar na temperatura e vice-versa. Os resultados promissores devem direcionar novas pesquisas, que utilização o método de análise para entender a atmosfera de outros Júpiteres quentes, nome utilizado para designar planetas semelhantes a Júpiter que orbita próximo à sua estrela em um ciclo de até 10 dias.

Os resultados foram publicados na revista Nature.