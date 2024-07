Hip hop invade o cosmos: Vênus recebe música da Terra pela primeira vez

Pela primeira vez o hip hop invade o espaço sideral, em meio às nuvens venusianas com uma batida contagiante e inspiradora. A Agência Especial dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês) enviou, na sexta-feira (12/7), a música de The Rain (Supa Dupa Fly), da cantora Missy Elliott, para o planeta Vênus, a 254 milhões de quilômetros da Terra.

YOOO this is crazy! We just went #OutOfThisWorld with @NASA and sent the FIRST hip hop song into space through the Deep Space Network. My song “The Rain” has officially been transmitted all the way to Venus, the planet that symbolizes strength, beauty and empowerment. The sky is… pic.twitter.com/g6HofNQSt1