Cientistas investigam por que os alimentos têm gosto ruim no espaço

Cientistas do Instituto Real de Tecnologia de Melbourne, na Austrália, investigam por que os astronautas dizem que as refeições têm gosto ruim no espaço e sofrem para comê-las.

A pesquisa, publicada no periódico científico International Journal of Food Science and Technology, analisa as implicações do gosto para melhorar dietas de pessoas em isolamento.

A estratégia utilizada pelos pesquisadores foi personalizar aromas para valorizar o sabor da refeição. Estudos preliminares mostraram que o aroma contribui para o sabor dos alimentos.

A equipe analisou como as pessoas percebiam a baunilha, amêndoas e extrato de limão em ambientes normais na Terra e em confinamento na Estação Espacial internacional, simulada com óculos de realidade virtual. Exatas 54 pessoas participaram do experimento.

Julia Low, principal autora do estudo, afirma que o aroma da baunilha e das amêndoas se tornou mais intenso para os participantes no ambiente espacial simulado. As impressões da essência de limão, porém, permaneceram as mesmas.

No caso da baunilha e das amêndoas, os cientistas descobriram um composto doce nos aromas dos alimentos, chamado benzaldeído, que poderia explicar a mudança de percepção nos diferentes ambientes — junto da sensibilidade de cada participante para um aroma específico.

Low também explica que uma grande sensação de solidão e isolamento influenciam como as pessoas cheiram e degustam a comida.

"Um dos objetivos a longo prazo da pesquisa é produzir alimentos mais adaptados aos astronautas, bem como a outras pessoas que se encontram em ambientes isolados, para aumentar a sua ingestão nutricional para perto dos 100%", informa.

Sem ingestão nutricional, os astronautas não terão energia para cumprir as missões, que serão cada vez mais complexas.

"O que vamos ver no futuro com as missões Artemis são missões muito mais longas, com anos de duração, particularmente quando formos a Marte, por isso precisamos realmente de compreender os problemas com a dieta e a alimentação e como a tripulação interage com a sua comida”, complementa o professor Gail Iles, co-autor do estudo.