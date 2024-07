Duas irmãs com o mesmo marido? Entenda os diferentes tipos de trisal

As irmãs Ananda Souza e Deica Souza moram em uma comunidade rural de Manaus. As duas dividem não só o sobrenome, mas também o marido, Marcelo Oliveira. O trio tem um relacionamento poliamoroso, porém não quer dizer que todas as pessoas envolvidas tenham relações românticas e sexuais. No caso de Ananda, Deica e Marcelo, eles vivem um trisal em V — em que uma pessoa namora duas, e essas não se relacionam entre si.

Existem mais de seis tipos de trisais, relação afetiva e amorosa entre três pessoas. O Correio conversou com a sexóloga Thalita Cesário para entender as diferentes combinações possíveis de trisais. São elas:

Trisal fechado (Triádico)

Neste tipo de relacionamento, as três pessoas estão envolvidas romantica ou sexualmente, e o relacionamento é fechado para pessoas que não fazem parte do trio.

A sexóloga explica que, nessa configuração, todos os membros do trisal têm um relacionamento igual entre si. "Eles podem viver juntos, compartilhar responsabilidades e se ver como uma unidade familiar", acrescenta.

V-Trisal (ou Triângulo Aberto ou Trisal em V)

Uma pessoa está envolvida romantica ou sexualmente com outras duas pessoas, mas elas não têm um relacionamento romântico ou sexual entre si.

"As duas pessoas que estão nos braços do V podem ter um relacionamento platônico ou amizade, mas não um relacionamento amoroso ou sexual entre elas. O foco é na pessoa que está no ponto do V", esclarece Thalita.

Trisal Hierárquico

Nesta configuração, há diferentes níveis de comprometimento e importância entre os membros. Isso quer dizer que pode haver uma "relação primária" e uma "relação secundária".

Um exemplo é um casal já existente que decide incluir mais uma pessoa, que pode ter um status diferente em termos de compromisso e envolvimento emocional.

Trisal igualitário

É um trisal em que todos os membros têm o mesmo nível de comprometimento e importância no relacionamento. "Nenhum dos membros é considerado mais importante ou tem mais privilégios que os outros", afirma a sexóloga.

Trisal Polifiel

Um relacionamento onde as três pessoas são exclusivas entre si, mas com possibilidade de se relacionarem com outras pessoas de maneira limitada ou específica.

"Pode haver acordos sobre encontros ou relações com outras pessoas fora do trisal, desde que essas interações sigam certas regras ou limites estabelecidos pelo trio", informa Thalita.

Trisal em rede (ou Poliamoroso)

Neste tipo de relacionamento, as três pessoas podem ter outros relacionamentos românticos ou sexuais fora do trisal. Assim, o trisal é uma parte de uma rede maior de relacionamentos, onde cada membro pode ter mais parceiros.

A profissional ressalta que a comunicação e o consentimento são peças-chave para o relacionamento entre três pessoas. "A comunicação aberta, o consentimento mútuo e o respeito pelas necessidades e limites de cada membro são essenciais para o sucesso de qualquer tipo de trisal."