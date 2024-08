Astronauta captura momento do espaço que nunca mais se repetirá

O astronauta norte-americano Donald Pettit compartilhou uma fotografia tirada da Estação Espacial Internacional (ISS) que, segundo ele, "não pode mais ser repetida". A imagem, capturada em 2003, revela um céu noturno repleto de estrelas, um espetáculo que contrasta com as fotos mais comuns da ISS, em que a Terra e seus detalhes costumam ser o foco principal.

Nascido em Silverton, no Oregon, Donald Pettit tem 69 anos e costuma compartilhar as imagens que tirou da ISS em uma conta no Instagram — são mais de 50 mil seguidores. Segundo ele, a ausência de estrelas em muitas imagens espaciais pode parecer contraintuitiva, já que o espaço é considerado um ambiente com pouca ou nenhuma poluição luminosa. A explicação reside na técnica fotográfica utilizada. Para capturar estrelas, é necessário um tempo de exposição mais longo, permitindo que a luz desses corpos celestes atinja o sensor da câmera.

Imagem tirada do espaço pelo astronauta Donald Pettit, em 2003, que não tem como ser repetida. Ele usou uma Nikon-Kodak 760, com 30 segundos de exposição e ISO 400 (foto: Reprodução/@astro_pettit)

Segundo Pettit, no entanto, como a ISS está em constante movimento, qualquer movimento da câmera durante a exposição resulta em imagens borradas. De acordo com o astronauta, a imagem não poderá mais ser repetida porque, até 2006, a ISS mantinha uma posição que permitia realizar exposições longas sem que as estrelas aparecessem como rastros luminosos. Essa configuração especial, combinada com uma câmera estável, possibilitou a Pettit capturar a impressionante imagem que compartilhou.

"Naquela época, a atitude orbital da Estação Espacial era uma atitude inercial solar (XPOP) que permitia que os painéis solares apontassem para o sol sem nenhum rastreamento (o rastreamento solar não foi adicionado à ISS até muito mais tarde). Essencialmente, a própria estação era o mecanismo de rastreamento, portanto, para uma câmera montada na Estação Espacial, uma exposição de tempo produzia estrelas como pontos de alfinete", escreveu ele, ressaltando que, de 2006 em diante, a ISS ajustou a angulação, com um lado permanecendo apontado para a Terra.