O que é a E.coli, bactéria contraída por triatleta nas águas do rio Sena

Uma bactéria, chamada Escherichia coli (E. coli), foi o que deixou a atleta belga Claire Michel fora da competição de triatlo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A atleta teve que ser internada após supostamente contrair a bactéria pelas águas do rio Sena.

A E. coli é uma bactéria encontrada naturalmente no intestino de humanos e animais. No geral, é inofensiva, mas algumas variações da bactéria podem causar infecções, como no caso da atleta belga.

Michel veio se sentindo mal há dias e teve que ser hospitalizada poucos dias após competir na disputa individual de triatlo no Rio Sena, na quarta-feira (31/7), levantando questionamentos novamente sobre a qualidade da água para as provas.

Em um comunicado, o Comitê Olímpico Belga informou o adoecimento da atleta e pediu "garantias sobre os dias de treinamento, os dias de competição e o formato das competições".

Em preocupação com o estado de Michel e a qualidade do Sena, a equipe de triatlo da Bélgica desistiu de participar da prova dessa segunda-feira (5/8).

Desde 1923, era proibido nadar nas águas do Sena devido a má qualidade do rio. Nessa edição dos Jogos Olímpicos, a França fez investimento de US$ 1,5 bilhão para tratar as águas e torná-la apropriada para as provas e banho no geral. Em junho deste ano, o nível de E. coli na água era dez vezes superior ao que as federações desportivas consideram aceitável.

A bactéria

A Escherichia coli, ou só E. coli, é um grupo de bactérias presentes normalmente no intestino de mamíferos no geral. A maioria não traz qualquer risco ao hospedeiro, porém algumas podem causar graves doenças.

A transmissão pode ocorrer a partir do contato com animais infectados, de pessoa a pessoa via fecal-oral (quando alguém ingere água ou alimentos contaminados por micropartículas de fezes de pessoas infectadas; ou quando uma pessoa leva à boca objetos contaminados), ou do consumo de alimentos e água contaminados.

Os principais sintomas da doença provocada pela E. coli são cólicas abdominais severas e forte diarreia, inclusive com presença de sangue. Vômitos e febre também podem ocorrer. O período de incubação, isto é, o tempo entre a transmissão e o início do aparecimento dos sintomas varia de três a oito dias. A maioria dos infectados recupera-se em até dez dias.

A partir de 1983, a E. coli ganhou a atenção e a preocupação dos infectologistas como uma importante bactéria vinculada a doenças alimentares devido a um surto ocorrido pela ingestão de hambúrgueres malcozidos em um restaurante fast food nos Estados Unidos.