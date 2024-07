Treino do triatlo no rio Sena é cancelado por causa da qualidade da água

Os treinos do triatlo nas Olimpíadas de Paris 2024, previstos para este domingo (28/7), foram cancelados devido a qualidade da água do rio Sena após as intensas chuvas nos últimos dias na cidade francesa. As provas ainda estão mantidas para a próxima terça (30) e quarta (31).

O triatlo — que consiste na realização de três provas: natação, ciclismo e corrida — será a primeira prova programada para o Sena, antes da natação em águas abertas marcada para a segunda semana dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

De acordo com o comitê organizador das Olimpíadas, a União Internacional de Triatlo e as autoridades locais decidiram por cancelar o treino sob a justificativa de "falta de garantias sobre a qualidade da água", em comunicado.

O anúncio do cancelamento ocorreu na madrugada de domingo (28) e, algumas horas antes, o comitê organizador alertou que a chuva de sexta-feira (26), durante a cerimônia de abertura dos Jogos, e de sábado (27) poderiam ter afetado a qualidade da água.

"A prioridade é a saúde dos atletas”, justificaram os organizadores, que disseram "confiar" que a qualidade da água voltará aos padrões autorizados pelo banho "antes do início das provas de triatlo, no dia 30 de julho".

O rio que atravessa Paris foi declarado apto para banho após testes realizados em julho, mas as dúvidas sobre se condições estariam adequadas para a competição persistiram nas últimas semanas.

"Dadas as previsões meteorológicas para as próximas 48 horas, [os organizadores] acreditam que a qualidade da água voltará a ficar abaixo dos limites antes do início das competições de triatlo no dia 30 de julho".

Em caso de fortes chuvas, águas residuais sem tratamento podem parar no rio. Se a qualidade da água apresentar níveis elevados de poluição, uma alternativa seria adiar a competição por alguns dias ou levar a natação do triatlo a Vaires-sur-Marne, no rio Marne, ao leste de Paris.

*Com informações da Agence France-Presse