Marte e Júpiter terão encontro raro nesta madrugada; depois, só em 2033

Porção nordeste do céu, às 5h30 (horário de Brasília), de 14 de agosto de 2024. Neste setor, Júpiter será o astro mais brilhante e Marte, o astro avermelhado mais próximo. A figura também aponta as estrelas mais brilhantes, além das populares "três marias" e do asterismo das Pleiades, também facilmente identificável no céu. Baseado no simulador de céu Stellarium - (crédito: Divulgação/Observatório Nacional)

A madrugada desta quarta-feira (13/8) trará um evento extraordinário para os amantes da astronomia. Os planetas Marte e Júpiter estarão a apenas 0,3 graus de distância no céu. É uma passagem excepcionalmente próxima da perspectiva da Terra e, se você perdê-la, terá que esperar até 2033 para ver uma tão perto assim. O melhor horário para observá-los será por volta de 5h.

Leia também: Marte pode ter água escondida em oceano subterrâneo e inacessível

Configuração dos planetas do Sistema Solar, às 5h30 (horário de Brasília) de 14 de agosto de 2024. O quase alinhamento entre o nosso planeta, Marte e Júpiter vai proporcionar a visão de uma bela conjunção cerrada entre o planeta vermelho e o gigante gasoso. Baseado no site The Sky Live (3D Solar System Viewer) (foto: Divulgação/Observatório Nacional)

Segundo o Observatório Nacional, Júpiter e Marte poderão ser vistos a menos de um grau até sexta-feira, parecendo quase se tocarem no céu — uma impressão visual resultante de um raro alinhamento planetário. Embora Marte e Júpiter aproximem-se um do outro, no céu, a cada 825 dias, a próxima vez que eles estarão aparentemente tão próximos, será em dezembro de 2033.

Leia também: Astronauta captura momento do espaço que nunca mais se repetirá

Eventos astronômicos em que dois objetos se cruzam no céu a partir da nossa perspectiva são conhecidos como conjunções. Se todos os planetas se movessem em um plano perfeitamente plano, cada conjunção entre dois planetas faria com que o mais próximo bloqueasse o outro. No entanto, cada planeta tem uma órbita ligeiramente inclinada em relação aos demais e, consequentemente, os vemos passar um pouco ao norte e ao sul um do outro. O tamanho dessa lacuna varia a cada vez.

Leia também: Nasa dispara laser contra sonda japonesa na Lua

No caso do fenômeno entre Marte e Júpiter, o Observatório Nacional dá uma dica para quem quiser observá-los quase lado a lado. Basta olhar para a porção leste do céu (lado onde o Sol nasce), entre 2h30 da madrugada até desaparecerem de vista ao amanhecer. É inconfundível, pois Júpiter será o astro mais brilhante nesta parte do céu e Marte será o astro vermelho mais próximo de Júpiter. O melhor horário para admirar a conjunção, será entre 4h45 e 5h15 da madrugada, quando ambos estarão mais alto no céu e a luz aurora ainda não interfere.