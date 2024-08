Covid-19: vacina tem efeito neuroprotetor em pessoas infectadas pelo vírus

Um estudo que examinou dados de saúde de 18 milhões de pessoas revelou maior incidência de doenças mentais por até um ano após a covid grave em pessoas não vacinadas. Segundo a pesquisa, de universidades do Reino Unido, os resultados sugerem que a vacinação mitiga os efeitos adversos mentais prolongados.

Os pesquisadores compararam a incidência de doenças mentais em pessoas antes e depois do diagnóstico de covid-19, em dois grupos: vacinados e não-vacinados. Os transtornos incluídos foram depressão, ansiedade geral, transtorno de estresse pós-traumático, distúrbios alimentares, vício, automutilação e suicídio.

Entre os não-vacinados, a incidência de depressão após a covid-19 foi até 1,22 vez maior comparado a pessoas também não imunizadas, mas que não tiveram a doença. Já quando houve hospitalização, houve até 16,3 mais casos. Nenhuma dessas diferenças foi observada, porém, entre os imunizados.

Segundo os autores, as descobertas, publicadas na revista Jama, se somam a um crescente corpo de evidências destacando o maior risco de doenças mentais após o diagnóstico de covid-19 e os benefícios da vacinação na mitigação desse risco. "Nossas descobertas têm implicações importantes para a saúde pública e a prestação de serviços de saúde mental, pois doenças mentais graves estão associadas a necessidades de assistência médica mais intensivas e efeitos adversos de longo prazo", pontua Venexia Walker, pesquisadora da Universidade de Bristol, na Inglaterra, e uma das principais autoras do estudo.

Jonathan Sterne, professor de estatística médica na mesma instituição, lembra que os estudos sobre o impacto prolongado da covid-19 já associaram a infecção a diversas condições, e que mais pesquisas são necessárias em algumas áreas médicas. "Identificamos associações da covid com doenças cardiovasculares, diabetes e agora doenças mentais. Continuamos a explorar as consequências da doença com projetos em andamento que analisam as relações com condições renais, autoimunes e neurodegenerativas."