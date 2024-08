Homens casados envelhecem de forma mais saudável do que solteiros, diz estudo

Homens casados têm duas vezes mais chances de envelhecer de forma ideal do que os homens solteiros. É o que afirma um estudo realizado pela Universidade de Toronto. A pesquisa, publicada na revista International Social Work, acompanhou 7.641 canadenses com 60 anos ou mais por aproximadamente três anos.

"Estudos anteriores mostraram que o casamento está associado a melhores resultados de saúde para homens e mulheres, enquanto homens que nunca foram casados geralmente tiveram os piores resultados de saúde", disse David Burnes, professor da Universidade de Toronto. Uma possível explicação para o fato é que pessoas casadas incentivam o parceiro a adotar ou manter comportamentos positivos de saúde, como parar de fumar ou fazer exercícios.

Os pesquisadores consideram o envelhecimento ideal como a ausência de condições físicas, cognitivas, mentais ou emocionais graves que impeçam as atividades diárias. O estudo apontou que adultos com contato regular entre parentes, vizinhos e amigos tinham mais chances de envelhecer de maneira saudável em comparação com adultos mais velhos que viviam isolados.

Outro ponto destacado pela pesquisa é que o estilo de vida também influencia no envelhecimento. Por isso, é importante manter um peso corporal saudável, ser fisicamente ativo, não ter insônia e não fumar.

Em relação às mulheres, o resultado foi diferente. As que nunca se casaram e as que estavam casadas tiveram duas vezes mais chances de envelhecer de forma saudável em comparação com as entrevistadas que ficaram viúvas ou divorciadas durante o período do estudo.

"Nosso estudo destaca a importância de entender as diferenças específicas de sexo no envelhecimento para que possamos dar melhor suporte a homens e mulheres mais velhos para que continuem a prosperar na vida adulta", explicou a autora, Mabel Mei Po Ho. "Nossas descobertas podem informar o desenvolvimento de programas e serviços para envolver e dar suporte a adultos mais velhos, particularmente aqueles que nunca foram casados ou passaram pela viuvez, separação e divórcio na vida adulta", completou.