Sente muitas cãibras? Condições vasculares podem ser a causa

Quem nunca sentiu aquela dorzinha chata na perna durante uma caminhada, exercício ou até mesmo enquanto dorme? As cãibras podem parecer um incômodo passageiro, mas elas podem ser um sinal de problemas vasculares subjacentes.

Carol Mardegan, cirurgiã vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) explica que apesar de parecer inofensiva, em alguns casos, pode ser um alerta para problemas vasculares, como a insuficiência arterial. "Uma das doenças que podem trazer o alerta é a doença arterial obstrutiva periférica (Daop), causada pelo entupimento das artérias da perna, que impede a passagem sanguínea pelo membro. É crucial não ignorar esses sintomas, pois podem indicar condições mais sérias que precisam de intervenção médica."

A especialista ainda complementa a importância da avaliação de um especialista vascular para saber o porquê das cãibras. “Se o paciente já vem sofrendo há algum tempo com essas dores na panturrilha, piora quando caminha e precisa parar para aliviar a dor são sinais de que a circulação pode estar alterada. Por isso a importância da avaliação com o especialista. Isso pode ser feito por um exame médico completo, incluindo testes de diagnóstico vascular, que pode ajudar a identificar e tratar quaisquer condições que possam estar contribuindo para as cãibras."



Para evitar complicações decorrentes de problemas vasculares, Carol Mardegan ressalta algumas dicas:

Manter um estilo de vida saudável: praticar exercícios regularmente, manter uma dieta balanceada e evitar o tabagismo podem ajudar a promover a saúde vascular.

praticar exercícios regularmente, manter uma dieta balanceada e evitar o tabagismo podem ajudar a promover a saúde vascular. Manter-se hidratado: a desidratação pode aumentar o risco de cãibras musculares. Certifique-se de beber água suficiente ao longo do dia.

a desidratação pode aumentar o risco de cãibras musculares. Certifique-se de beber água suficiente ao longo do dia. Alongamento e fortalecimento muscular: incorporar rotinas de alongamento e exercícios de fortalecimento muscular pode ajudar a prevenir cãibras musculares.

incorporar rotinas de alongamento e exercícios de fortalecimento muscular pode ajudar a prevenir cãibras musculares. Consultar um especialista: se as cãibras são regulares, é importante consultar um médico especializado em saúde vascular para avaliação e tratamento adequados.

"Não ignore as cãibras musculares frequentes. Elas podem ser um sinal de alerta. Com uma avaliação médica adequada e tratamento oportuno, é possível gerenciar e, em muitos casos, evitar complicações mais graves."