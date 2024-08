Alimentação com falta de nutrientes afeta saúde mundial

Cinco bilhões de pessoas — mais da metade da população mundial — ingerem uma quantidade insuficiente de micronutrientes cuja deficiência é associada a cegueira, maior suscetibilidade a doenças infecciosas e eventos adversos na gestação, entre outros. Publicado na revista The Lancet Global Health, esse é o primeiro estudo global sobre o consumo alimentar de substâncias essenciais à saúde humana e, segundo os pesquisadores, mostra um quadro preocupante.

Coordenados pela Escola de Saúde Pública T. H. Chain da Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, os pesquisadores usaram dados do Global Dietary Database e do Banco Mundial, além de registros nacionais, para verificar se a ingestão de 15 micronutrientes essenciais (veja quadro nesta página) corresponde às necessidades das populações de 185 países, incluindo o Brasil. Foi feita uma divisão por sexo e faixas etárias, de recém-nascidos a pessoas com mais de 80 anos.

Com base em estimativas da ingestão de nutrientes provenientes dos alimentos — suplementos e fortificações ficaram de fora da análise —, o estudo mostra que 68% da população mundial não consome o suficiente de iodo; 67% ingere menos vitamina E do que o necessário, e 66% está aquém do recomendado para cálcio. Além disso, para mais de 4 bilhões, a alimentação é deficiente de ferro (65%), riboflavina (55%), folato (54%) e vitamina C (53%).

Globalmente, as ingestões inadequadas de iodo, vitamina B12, ferro e selênio foram mais observadas em mulheres. Já a insuficiência de magnésio, vitamina B6, zinco, vitamina C, vitamina A, tiamina e niacina é maior entre os homens. Os pesquisadores também observaram que pessoas de ambos os sexos entre 10 anos e 30 anos são as que menos consomem alimentos com cálcio, especialmente no sul e leste da Ásia, na África subsaariana, na América do Norte, na Europa e na Ásia Central.

Brasil

No Brasil, a ingestão de vitamina B12, folato, zinco, niacina, tiamina, ferro e riboflavina está acima de 50% entre homens e mulheres; as principais inadequações são relativas a selênio, vitamina B6, iodo e vitamina E. A deficiência dessa última, que previne o dano da oxidação celular, pode prejudicar os reflexos e a coordenação, causar dificuldade para andar e enfraquecimento dos músculos, e é insuficiente para mais de 75% da população acima de 10 anos.

"Esses resultados são alarmantes", comenta Ty Beal, especialista técnico senior da Aliança Global para Melhora Nutricional (Gain, sigla em inglês) e um dos autores do estudo. "A maioria das pessoas — ainda mais do que se pensava anteriormente, em todas as regiões e países de todas as rendas — não está consumindo o suficiente de vários micronutrientes essenciais. Essas lacunas comprometem os resultados de saúde e limitam o potencial humano em escala global."

Embora os autores não tenham investigado as causas da insuficiência dos micronutrientes, especialistas lembram que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados — produtos industrializados, como pratos prontos, embutidos, salgadinhos, biscoitos e refrigerantes — reduz a ingestão de vitaminas e minerais. "O excesso de produtos ultraprocessados na alimentação pode contribuir para a deficiência de micronutrientes, porque são ricos em calorias, açúcares, gorduras e sódio, mas pobres em vitaminas e minerais essenciais", afirma Michely Tomazini, nutricionista da WB Nutri.

No Brasil, o consumo de ultraprocessados aumentou 5,5% em uma década, de acordo com uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP). "Mesmo pessoas com uma boa condição financeira podem optar pelo sabor e praticidade dos ultraprocessados, mas excesso desses alimentos são comprovadamente maléficos à saúde", destaca a nutricionista Jana Caiado, de Brasília, especialista em saúde intestinal. "O uso contínuo desses pode desencadear diversos malefícios para a saúde a longo prazo. As alterações em exames de sangue são verificadas frequentemente nesse público", atesta.

Decisões

Para os autores do estudo publicado na revista The Lancet Global Health, o levantamento poderá ser um guia para tomadas de decisões de políticas alimentares. "O desafio de saúde pública que enfrentamos é imenso, mas os profissionais e formuladores de políticas têm a oportunidade de identificar as intervenções alimentares mais eficazes e direcioná-las às populações mais necessitadas", disse, em nota, Christopher Golden, autor senior do estudo e professor na Harvard Chan School. Segundo Golden, a pesquisa abre caminho para cada país investigar, mais aprofundadamente, as causas e a gravidade das deficiências.

Do ponto de vista individual, a nutricionista esportiva Rayane Marques recomenda incluir uma variedade de produtos ricos em nutrientes. "É a chave para garantir que estamos ingerindo todos esses micronutrientes de forma adequada." A suplementação, que só deve ser feita com orientação profissional, não traz nenhum benefício, caso a alimentação seja deficiente, destaca Jana Caiado: "Os suplementos, como o próprio nome diz, precisam complementar uma alimentação balanceada para o correto efeito".

Como aumentar a ingestão

A nutricionista esportiva Rayanne Marques ensina onde encontrar os micronutrientes avaliados na pesquisa da The Lancet:

Cálcio é fundamental para os ossos e dentes, e você pode encontrá-lo principalmente em laticínios como leite, queijo e iogurte. Também está presente em vegetais de folhas verdes, como couve e brócolis, além de sardinhas e amêndoas. Para aumentar a ingestão, tente incluir laticínios ou produtos fortificados no seu café da manhã e adicionar folhas verdes às suas refeições.

O iodo é essencial para a função da tireoide e pode ser encontrado em peixes marinhos, frutos do mar, algas e no sal iodado. Para garantir que você está consumindo o suficiente, use sal iodado no preparo dos alimentos e inclua frutos do mar na sua dieta regularmente.

Quando falamos em ferro, ele é crucial para o transporte de oxigênio no sangue. Carnes vermelhas, frango, peixes e leguminosas como feijão e lentilha são ótimas fontes. Para melhorar a absorção, consuma esses alimentos com fontes de vitamina C, como frutas cítricas.

A riboflavina, ou vitamina B2, é encontrada em carnes, ovos, laticínios, amêndoas e vegetais de folhas verdes. Uma boa maneira de aumentar a ingestão é incluir ovos no café da manhã e adicionar amêndoas como lanche ao longo do dia.

Já o folato é importantíssimo para a formação do DNA e está presente em vegetais de folhas verdes, leguminosas e frutas cítricas. Para garantir uma boa ingestão, adicione mais vegetais e leguminosas ao seu prato e escolha cereais fortificados.

O zinco ajuda o sistema imunológico a funcionar bem e pode ser encontrado em carnes, frutos do mar, feijão, nozes e sementes. Tente variar o consumo de nozes e sementes, e adicionar mais carnes magras e frutos do mar às suas refeições.

Magnésio é vital para muitas funções corporais e está presente em sementes de abóbora, espinafre, amêndoas, feijão preto e abacate. Uma boa dica é incluir mais nozes, sementes e vegetais verdes escuros na sua alimentação.

Para o selênio, uma excelente fonte é a castanha-do-pará, além de frutos do mar, carne de frango e ovos. Comer uma única castanha-do-pará por dia já atende a necessidade diária desse mineral.

A tiamina, ou vitamina B1, é encontrada em carnes magras, cereais integrais, nozes, sementes e leguminosas. Para aumentar a ingestão, inclua mais cereais integrais e nozes nas suas refeições.

Já a niacina (vitamina B3) está em carnes, aves, peixes, amendoim e cereais fortificados. Incluir mais carnes magras e peixes nas suas refeições, bem como consumir amendoim como lanche, é uma ótima forma de garantir essa vitamina.

Para a vitamina A, pense em alimentos como fígado, cenoura, batata-doce, espinafre e produtos lácteos. Adicionar mais vegetais laranja e verdes escuros ao seu prato e consumir fígado ocasionalmente pode ser muito benéfico.

A vitamina B6 pode ser encontrada em carnes, aves, bananas, batatas e espinafre. Para garantir uma boa ingestão, varie bastante nas frutas e inclua bananas no seu dia a dia, além de carnes magras e espinafre nas refeições.

Vitamina B12 é essencial e está presente em carnes, peixes, ovos e laticínios. Aumente a ingestão incluindo mais fontes de proteína animal e ovos na sua alimentação.

A vitamina C é famosa por seu papel no sistema imunológico e está em frutas cítricas, morangos, pimentões, brócolis e kiwi. Consumir uma porção de frutas cítricas ou pimentões diariamente pode ajudar a manter bons níveis dessa vitamina.

E, finalmente, a vitamina E é importante para a pele e está em nozes, sementes, óleos vegetais e vegetais de folhas verdes. Para melhorar a ingestão, use óleos vegetais como azeite de oliva e consuma nozes como lanches saudáveis.