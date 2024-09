Primavera meteorológica já começou; entenda o fenômeno

A primavera começa oficialmente, na maioria do território brasileiro, em 22 de setembro às 9h44, horário de Brasília. No entanto, a estação meteorológica de mesmo nome tem início já neste domingo (1º/9). Isso ocorre devido a dois diferentes conceitos: as estações astronômicas e meteorológicas.

As estações meteorológicas indicam os momentos do ano em que já se percebem mudanças na temperatura e no clima, mesmo que a transição entre as estações ainda não tenha ocorrido conforme o calendário.

Já as estações astronômicas — conhecidas desde a escola — são determinadas pela posição da Terra em relação ao Sol. Assim, os dias e horários de início dessas estações são estabelecidos com base nas datas dos solstícios (entre 21 de dezembro e 21 de junho) e dos equinócios (entre 20 de março e 22 de setembro).

Da diferença de dias

Os astrônomos esclarecem que a leve variação nos dias de início das estações está ligada a dois aspectos: o ano trópico, que se refere ao tempo que a Terra demora para sair de um dos pontos que marcam as estações e voltar ao mesmo ponto; e o fuso horário.

Por outro lado, no que diz respeito às estações meteorológicas, o começo é geralmente menos exato. Os meteorologistas organizam as estações com base nos padrões climáticos e também segundo o calendário.