Coelho raro é visto durante trilha em Sumatra, na Indonésia

Os coelhos listrados, conhecidos como coelhos de Sumatra, foram avistados apenas algumas vezes nos últimos 50 anos. Recentemente, um grupo de trilheiros teve a sorte de encontrar um desses animais extremamente raros durante uma expedição em uma das regiões mais biodiversas do mundo, na Indonésia.

Nesolagus netscheri, o coelho da Sumatra, tem hábitos noturnos (foto: Reprodução/Instagram)

Um vídeo que viralizou na semana passada mostra o bichinho, em junho de 2022, os aventureiros encontraram o Nesolagus netscheri, uma das espécies mais raras do planeta. O coelho costuma ter uma pelagem avermelhada com listras escuras, com hábitos noturnos.

Os coelhos listrados de Sumatra têm um padrão de listras semelhantes ao de uma melancia em sua pelagem, e sua preferência por habitats remotos e sua natureza noturna explicam por que tão poucos avistamentos foram registrados na último meio século.

Fotos do coelho foram registradas pela primeira vez em 1998 no Parque Nacional de Kerinci Seblat e novamente em 2000 no Parque Nacional Bukit Barisan. O terceiro registro foi feito em 2007, e até recentemente, a visão de um coelho listrado saudável era considerada extremamente rara. Em 2021, um coelho listrado de Sumatra ferido foi capturado por um agricultor após uma inundação, mas conseguiu ser devolvido com sucesso ao seu habitat natural após tratamento.

Deborah Martyr, especialista em fauna e flora do Parque Nacional Kerinci Seblat, destaca a importância dessas observações: "Sabemos muito pouco sobre esse animal, exceto sua preferência por habitats específicos. Os únicos espécimes conhecidos datam da época colonial holandesa e estão atualmente nos Países Baixos."