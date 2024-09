Doutora em Bioética lança livro sobre dilema dos embriões excedentários

A doutora em Bioética pela Universidade de Medicina do Porto (Portugal), pediatra, médica perita e advogada Gilvana Campos lança, nesta terça-feira (3/9), o seu livro Embriões excedentários: uma proposta de estatuto sob o escopo da bioética. O evento ocorre no Clube Amagis, na Asa Sul, a partir das 19h.

Na obra, a autora se debruça sobre uma questão polêmica, perpassada por legislação, moralidade e crenças. "Mais do que apenas células congeladas, os embriões excedentários representam uma encruzilhada de valores éticos, direitos humanos e responsabilidades sociais. A questão vai além do campo científico, estendendo-se para o âmbito moral e legal", afirma Campos.

Gilvana Campos (foto: Material cedido ao Correio)

De acordo com a especialista, a legislação brasileira pouco avançou nos últimos anos com relação ao tema. Atualmente, a lei do país permite o uso desses embriões para pesquisas, mas impõe restrições significativas, ao contrário de Portugal e Espanha, por exemplo. Lá, as pesquisas podem ser realizadas de maneira mais ampla.

No entanto, a solução não é tão simples. Até onde a sociedade deve ir em nome do progresso científico? "A decisão que tomamos hoje terá consequências duradouras para a sociedade", declara a autora.