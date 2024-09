Agências do trabalhador oferecem 596 vagas no DF, nesta terça-feira (3/9)

as vagas estão disponíveis nas Agências do trabalhador - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

*Por Giovanna Sfalsin

Nesta terça-feira (3/9), 596 vagas de emprego estão disponíveis nas Agência do Trabalhador da capital federal. Para os interessados em ingressar ou se reintegrar novamente no mercado de trabalho, as oportunidades são diversificadas e contemplam tanto profissionais sem experiência quanto aqueles que possuem especialização.



Do total de vagas oferecidas, a maior parte está centralizada em Ceilândia, uma das regiões administrativas com mais demandas por trabalhadores, ofertando em média mais de 100 vagas em diferentes funções. Dentre elas, há oportunidades nos cargos de costureira (R$ 1.500), atendente de lojas (R$ 1.412) e vendedor interno, com salários de até R$ 1.800.



No Guará há três oportunidades para a função de bombeiro hidráulico (R$ 2.800), duas de técnico de edificações no Núcleo Bandeirante (R$ 2.884) e outras duas de padeiro na Asa Sul, com remuneração máxima de R$ 3 mil. O cadastro poderá ser realizado pelo aplicativo do Sine Fácil ou, pessoalmente, nas unidades do DF, mesmo que nenhuma das vagas seja atraente para o candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras.

*Com informações da Agência Brasília