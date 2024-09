Novo sistema de alerta promete maior eficiência na previsão de chuvas

Além de provocar secas em muitas regiões, mudanças nos padrões de chuvas podem causar grandes tempestades. Pensando nos riscos desses eventos climáticos para a humanidade, cientistas de uma equipe internacional anunciaram um novo avanço na previsão de inundações repentinas.

De acordo com o estudo, publicado na revista Weather and Climate Extremes, os pesquisadores desenvolveram orientações e ferramentas que prometem melhorar a eficiência na previsão de precipitação. As abordagens visam dar mais tempo para que as comunidades se preparem para alagamentos severos.

A equipe identificou que rajadas intensas de chuvas são frequentemente causadas por uma rápida subida de ar por entre as nuvens. A descoberta permite que tais eventos sejam previstos com maior antecedência, o que pode ajudar a minimizar os impactos de chuvas extremas.

Compreensão

Paul Davies, autor principal do estudo e pesquisador do Met Office e da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, destacou a importância da abordagem. Ele também mencionou que a descoberta de uma estrutura atmosférica de três camadas é essencial para a compreensão e previsão de chuvas localizadas.

A coautora Hayley Fowler, professora de Impactos das Mudanças Climáticas na Universidade de Newcastle, afirmou que a equipe está desenvolvendo um modelo "que representa uma mudança de paradigma no entendimento das chuvas extremas". Ela também mencionou o objetivo do grupo de alinhar o modelo com o apelo da Organização das Nações Unidas (ONU) para a criação de sistemas de alerta antecipado, que buscam proteger as populações de eventos climáticos perigosos até o final de 2027.

Segundo os cientistas, a nova abordagem tem o potencial de viabilizar um "sistema de alerta de chuvas extremas", melhorando a capacidade dos meteorologistas e das comunidades de identificar e prever inundações repentinas.