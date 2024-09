Pela 1ª vez, "bolhas" de gás são observadas orbitando em estrela além do Sol

Por João Ribeiro* — Pela primeira vez, astrônomos observaram "bolhas" em movimento na superfície de outra estrela que não fosse o Sol — cada uma tendo 75 vezes o tamanho do "astro rei". Localizada a cerca de 180 anos-luz de distância da Terra, a R Doradus (estrela em que orbita a "bolha") é classificada como uma gigante vermelha.

Wouter Vlemmings, professor da Chalmers University of Technology, explica que o fenômeno das "bolhas" era observado em pequenas quantidades e tamanhos no Sol. Apesar disso, essa a primeira vez que uma superfície "borbulhante" pode ser mostrada dessa forma, com a quantidade de detalhes vista.

Através das imagens, foi possível que cientistas medissem a velocidade em que as bolhas se movem. A R Doradus foi estudada entre julho e agosto de 2023, através do Atacama Large Millimeter Array (ALMA) — um rádio-observatório com 66 antenas.

A convecção — fenômeno que explica bolhas vistas na superfície de um astro — ocorre conforme as estrelas produzem energia nos núcleos, fazendo com que o plasma quente suba enquanto o plasma frio cai.

Vlemmings diz que ainda não se sabe o motivo dessas bolhas serem tão visíveis apenas na R Doradus e no Sol, em comparação a outros astros, mas acredita que esteja relacionado com o envelhecimento das estrelas.

O estudo foi publicado pela revista Nature (você pode ler na íntegra neste link).

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes