SpaceX lança foguete para a 1ª caminhada espacial privada

O foguete Polaris Dawn Falcon 9 da SpaceX decolou do Centro Espacial Kennedy da Nasa - (crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES via AFP)

A empresa SpaceX lançou, às 6h25 desta terça-feira (10/9, o foguete que será usado na primeira caminhada espacial privada da história. O veículo espacial decolou da Kennedy Space Center, base da Nasa na Flórida, nos Estados Unidos.



Intitulada de Polaris Dawn, a missão leva quatro pessoas para uma atividade espacial inédita. A tripulação passará cinco dias em órbita para conduzir mais de 40 experimentos para pesquisas científicas, a fim de promover tanto a saúde humana na Terra quanto a compreensão durante futuros voos espaciais de longa duração. Além disso, farão uma caminhada espacial, que é flutuar no espaço por alguns instantes.

“O lançamento bem-sucedido de hoje do Polaris Dawn destaca que o futuro do voo espacial humano está acontecendo agora. O que a tripulação e a Dragon pretendem alcançar nos próximos dias – da primeira caminhada espacial comercial em trajes EVA recém-projetados até viajar o mais longe na órbita da Terra desde o programa Apollo há mais de 50 anos para testar o Starlink – tudo isso contribui para o objetivo da SpaceX de ajudar a humanidade a ter maior acesso ao espaço em nosso caminho para retornar à Lua, viajar para Marte e além", disse Jessica Jensen, vice-presidente de integração e operações do cliente na SpaceX.

A tripulação é composta pelo piloto Jared Isaacman, pelo tenente-coronel aposentado das Forças Armadas dos Estados Unidos Scott Poteet, e pelas engenheiras e líderes de operações espaciais na SpaceX Sarah Gillis e Ana Menon. Após completar a jornada de até cinco dias, a equipe reentrará na atmosfera da Terra para pousar na costa da Flórida.