5 sucos detox para começar a semana

Suco de espinafre com aipo e gengibre (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: Edicase)

Sucos detox representam uma excelente alternativa para iniciar a semana com energia e disposição. Preparados à base de frutas e vegetais, como laranja, couve e beterraba, eles contêm vitaminas e minerais que auxiliam na desintoxicação do organismo e no fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, são deliciosos, práticos de fazer e promovem a hidratação do corpo. Abaixo, veja como preparar algumas opções para a sua semana!

Suco de espinafre com aipo e gengibre

Ingredientes

1 talo de aipo

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 pedaço de gengibre descascado

Suco de 1 limão

200 ml de água de coco

Pedras de gelo e xilitol a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo e o xilitol, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adoce com xilitol. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de uva com kiwi e laranja

Ingredientes

1 xícara de chá de uva sem sementes

sem sementes 3 kiwis descascados e picados

Gomos de 1 laranja

500 ml de água gelada

Xilitol a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o xilitol, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um corpo e adoce com xilitol. Sirva em seguida.

Suco de melão com limão e couve

Ingredientes

1 folha de couve-manteiga

1 fatia de melão

250 ml de água de coco

1/2 de colher de sopa de suco de limão

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, o melão, a água de coco, o suco de limão e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco de romã com beterraba e laranja (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Suco de romã com beterraba e laranja

Ingredientes

2 colheres de sopa de sementes de romã

1/4 de beterraba picada

Suco de 1 laranja

1 talo de aipo

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco de maçã com cenoura e gengibre

Ingredientes

4 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1 maçã sem sementes e picada

sem sementes e picada Gomos de 1 limão

1 pedaço de gengibre descascado

500 ml de água gelada

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o mel, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adoce com mel. Sirva em seguida.