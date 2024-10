Carnes feitas à base de plantas oferecem benefícios para o coração

Apesar do sal elevado, a carne feita de plantas favorece a saúde cardiovascular - (crédito: Reprodução/Freepik)

Um estudo recente, publicado no Canadian Journal of Cardiology, destacou que comidas alternativas à carne feitas à base de plantas (PBMAs) podem oferecer benefícios significativos para a saúde cardiovascular. A revisão revelou que, apesar da variação nos perfis nutricionais desses produtos, eles tendem a promover um padrão alimentar mais saudável para o coração quando comparados com alimentos de origem animal.

Os PBMAs são alimentos processados feitos para imitar a carne em dietas vegetarianas. Conforme o estudo, a crescente popularidade dessas alternativas coincide com recomendações de saúde pública que desestimulam o consumo de alimentos ultraprocessados.

O autor principal, Matthew Nagra, pesquisador da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, ressaltou que, embora o mercado de carnes vegetais tenha crescido rapidamente e muitas pessoas estejam adotando hambúrgueres vegetais, há uma lacuna significativa no conhecimento sobre os impactos dessas alternativas na saúde cardiovascular. O objetivo da revisão foi analisar a literatura disponível para entender melhor esses efeitos e orientar futuras pesquisas.

Os autores avaliaram estudos publicados entre 1970 e 2023 sobre PBMAs, analisando seus conteúdos, perfis nutricionais e impacto em fatores de risco cardiovascular, como colesterol e pressão arterial. A análise indicou que, em geral, os alimentos feitos com plantas oferecem um perfil nutricional mais saudável para o coração, embora alguns produtos apresentem altos níveis de sódio. A pesquisa também mostrou que as PBMAs podem melhorar alguns fatores de risco cardiovascular sem elevar a pressão arterial.