Meteoro dos dinossauros moldou evolução das formigas e da agricultura

O evento que levou os dinossauros à extinção acabou colaborando com o surgimento das formigas cultivadoras de fungos. O impacto do meteoro, que ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, deixou o ambiente com pouca luz, favorecendo a expansão de fungos que se alimentam de matéria orgânica, já que plantas e animais morriam em grande quantidade.

Segundo um estudo publicado nesta quinta-feira (3/10) na revista Science, produzido com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), o evento foi a oportunidade perfeita para que o ancestral de um grupo de formigas começasse a cultivar esses microrganismos.

André Rodrigues, professor do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista (IB-Unesp) em Rio Claro e um dos autores do artigo, explica que a origem dessas formigas já era conhecida, mas faltava estabelecer uma cronologia. "O trabalho traz a datação com menor margem de erro até hoje para o surgimento dessas linhagens fúngicas, que até então eram tidas como mais recentes", conta.



A datação foi feita por meio da análise dos chamados elementos ultraconservadores (UCE, na sigla em inglês) do genoma de 475 espécies de fungos cultivados por formigas. Dessa maneira, foi possível descobrir que duas linhagens distintas de fungos foram cultivadas por um mesmo ancestral das formigas-cortadeiras atuais (grupo conhecido como Attini).

Essa relação teria sido responsável pela criação da agricultura, dezenas de milhões de anos antes dos seres humanos começarem a criar plantas, há 12 mil anos. É o que acreditam os especialistas no mutualismo entre fungos e formigas.

A pesquisa também acredita que os fungos já haviam passado por uma pré-adaptação antes de serem cultivados pelas formigas. "Mas os fungos não eram parte essencial da nutrição das formigas. A pressão exercida pelo impacto do meteoro possivelmente fez com que essa relação se tornasse um mutualismo obrigatório, em que esses fungos passam a depender das formigas para se alimentar e se reproduzir, ao mesmo tempo em que estas dependem exclusivamente dos fungos como fonte de alimento", explica André Rodrigues.

Maurício Bacci Junior, professor do IB-Unesp e coautor do trabalho, acredita que a origem do cultivo aponta paa uma adaptação diante de uma carência nutricional enfrentada pelas formigas na época. "Para se alimentar, o fungo decompõe a matéria orgânica levada pela formiga. Por sua vez, esta consome substâncias produzidas pelo fungo que ela não poderia obter de outra fonte. É como se o fungo fosse um estômago externo do inseto", detalha.