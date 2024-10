Ouça inversão do campo magnético da Terra que ocorreu há mais de 40 mil anos

Pesquisadores da Universidade Técnica da Dinamarca e do Centro Alemão de Investigação em Geociências criaram uma visualização com som do Evento de Laschamp, uma excursão eletromagnética que ocorreu entre 42.200 e 41.500 anos atrás.

Durante o evento, houve uma curta reversão do campo magnético da Terra, ou seja, o campo magnético do planeta se inverteu brevemente durante este período, caindo para 5% da força atual. Isso permitiu que mais raios cósmicos chegassem à atmosfera da Terra.

Utilizando dados da Agência Espacial Europeia (ESA), os cientistas mapearam os movimentos das linhas do campo magnético terrestre durante o Lachamp e criaram uma versão sonora estéreo. Ouça a seguir:

Evento de Lachamp

A inversão do campo magnético normal para o campo invertido durou cerca de 250 anos, enquanto o campo permaneceu invertido por 440 anos. Durante a transição, a força do campo caiu para 5% do atual e, na inversão, permaneceu com força de 25% do que é hoje. Mais raios cósmicos passaram a atingir a Terra, causando uma perda do escudo geomagnético do planeta.

Esse evento teria contribuído para a extinção da megafauna australiana e para a extinção dos Neandertais. No entanto, falta de provas corroborantes de uma ligação causal entre Laschamp e essas alterações lançam dúvidas do efeito real do evento nas alterações ambientais globais.