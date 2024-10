Pesquisadores brasileiros descobrem corante natural que combate mau hálito

Um estudo divulgado na revista Plos One, realizado por pesquisadores brasileiros, revela que a utilização de urucum e LED azul na terapia fotodinâmica antimicrobiana é eficaz contra o mau hálito em crianças. Tratamento é considerado acessível aos dentistas, já que maioria tem a fonte de luz utilizada na pesquisa em consultórios.

Para a pesquisa, foram avaliadas 52 crianças, entre 6 e 12 anos, que respiravam pela boca e foram diagnosticadas com halitose — quando a cavidade bucal apresenta odor ou mau cheiro. É explicado que, ao respirar pela boca, a saliva do indivíduo evapora com mais facilidade, impedindo a ação antibacteriana e as propriedades de limpeza da saliva.

“Na pesquisa, o fotossensibilizador utilizado foi o urucum, que é vermelho, combinado com LED azul do aparelho fotopolimerizador que os dentistas já possuem em seus consultórios, o que facilita a adoção do protocolo”, disse a odontopediatra Sandra Kalil Bussadori, coautora do artigo, em declaração para a Agência Fapesp.

As crianças que participaram da pesquisa foram instruídas sobre como escovar os dentes e usar o fio dental de forma eficaz, três vezes ao dia durante 30 dias. Então foram divididas em dois grupos: no primeiro foi realizada a terapia fotodinâmica antimicrobiana — utilização de uma fonte de luz para tratamento de desinfecção —, enquanto raspador de língua era utilizado no segundo.

O fotossensibilizante de urucum foi misturado na concentração de 20% em forma de spray, sendo borrifado cinco vezes para cobrir o terço médio do dorso da língua, deixado por dois minutos para incubação. A luz de LED azul foi irradiada em seis pontos.

Os grupos foram comparados após os 30 dias. Ambos apresentaram melhoras significativas, mas as crianças em que foram aplicadas a terapia fotodinâmica antimicrobiana tiveram resultados melhores.

Leia o artigo original do estudo na íntegra.

*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca