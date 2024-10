Pássaro morre a 3 mil metros de altura em maior caso de predação já registrado

Um pássaro tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) foi morto a 3 mil metros de altura, na costa do Mar de Wadden, na Holanda. Em um estudo publicado na revista Ecology, cientistas apontam que esse é o maior registro de altitude em um ato de predação de pássaro. O principal suspeito de ter matado o tarambola-cinzenta é a ave mais rápida do mundo: o falcão peregrino, que podem atingir 320 km/h. Leia o artigo original na íntegra neste link.

Entenda o caso

Para um estudo sobre a migração dos pássaros — com a finalidade de entender o porquê de voarem em altitudes tão altas —, cientistas anexaram GPS em oito tarambolas-cinzentas, em janeiro de 2023. No final de maio daquele ano, foi notado que uma das aves mudou de direção — indo para o sudeste, enquanto os outros estavam direcionados para o noroeste.

No momento da mudança, os pesquisadores teorizaram que o pássaro havia descido para pousar em uma pedreira — algo considerado incomum para um tarambola-cinzento. Logo em seguida, o rastreador da ave parou de se mover, levando os cientistas a concluírem que o pássaro havia sido morto por um predador.

A alta altitude



"Às 21:58, horário local de verão, em 27 de maio (25 min após o pôr do sol), um dos pássaros marcados interrompeu repentinamente seu voo migratório.", diz o artigo. "Dois minutos depois (ou seja, 22:00), o registrador marcou uma correção de GPS a uma altitude de 2.882 m acima do solo (cerca de 2.900 m acima do nível do mar)".

“Você se esforça muito para colocar esses rastreadores nos pássaros, e quer obter informações dos locais de reprodução”, disse Michiel Boom, ecologista de migração da Universidade de Amsterdã e principal autor do artigo. “Então, naquele momento, estávamos principalmente tristes pelo fato de termos perdido um pássaro", continua.

Ao analisarem toda a situação, os cientistas perceberam a alta altitude do momento em que foi registrado as mudanças nas ações do pássaro — considerada maior que a altitude em que aves de rapina costumam caçar. Ao investigar o ocorrido, foi apontado que o tarambola havia acelerado antes de mudar de direção — muito provavelmente, a ave havia notado a presença de um predador e tentou fugir.

Em uma busca, os cientistas encontraram um ninho de falcão peregrino a poucos metros de distância dos restos mortais do tarambola-cinzento. Foi concluído que as duas aves tiveram uma luta pela sobrevivência a quase 3 mil de altura — algo raro, de acordo com Boom.

O porquê de voos tão altos

Algumas teorias sugerem que o motivo dessas aves voarem tão alto durante imigrações é para evitar o superaquecimento. Já os autores do artigo dizem que: "A aplicação do rastreamento de alta resolução agora torna possível abordar questões sobre onde, quando e até que altitude as aves correm risco de predação durante o voo migratório e, por exemplo, se voar em altitudes extremas durante o dia pode ser uma estratégia adaptativa bem-sucedida para evitar predadores. Nossa observação sugere que isso pode não ser sempre o caso, pois aumentar a altitude de voo até 3 mil metros acima do solo claramente não é suficiente para que os migrantes evitem o risco de predação".

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes