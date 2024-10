Cegonha-bico-de-sapato: a ave "fofa e aterrorizante" que viralizou nas redes

A Cegonha-bico-de-sapato (Balaeniceps rex), comum nas partes pantanosas da África Oriental, pode ser considerada uma das aves mais temidas no reino animal. Ela é conhecida pela aparência intimidadora e ancestral, chegando até 1,5 metros de altura.

Com o terceiro maior bico entre as espécies de aves no mundo, a cegonha se alimenta de até filhotes de crocodilos. Ela também se alimenta de peixe-gato (principal presa dela, de acordo com o Journal of African Ornithology), enguias, cobras, entre outros.

Outro característica que chama atenção é a forma como a ave se relaciona com os irmãos. É comum, o primogênito durante a disputa de comida com os irmãos mais novos chegar a matá-los, no intuito de garantir que será o único a se alimentar. Esse comportamento foi mostrado durante um documentário da BBC.

Essas aves têm um comportamento monogâmico e solitário, e podem colocar até três ovos em cada ninhada. Hoje, estima-se que existam entre 5 mil e 8 mil indivíduos dessa espécie, que é classificada como vulnerável na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza.