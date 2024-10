Tipo de "açúcar" pode ser alternativa no tratamento contra calvície

Pesquisa comparou a eficácia do 2dDR ao do minoxidil, tratamento bastante comum para a calvície - (crédito: Imagem por Freepik)

Cientistas da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, descobriram que um açúcar natural, o 2-desoxi-D-ribose (2dDR), pode estimular o crescimento de cabelos, trazendo uma nova esperança para milhões de homens e mulheres que sofrem com a calvície. A descoberta, publicada na revista científica Frontiers in Pharmacology (e que pode ser lida na íntegra neste link), comparou a eficácia do 2dDR ao do minoxidil, um dos tratamentos mais comuns para a calvície, e revelou resultados encorajadores.

Segundo o estudo, o 2dDR, ao ser aplicado em um hidrogel sobre camundongos com perda de pelos induzida, promoveu a formação de novos vasos sanguíneos e estimulou o crescimento de pelos de forma semelhante ao minoxidil.

Como foi feita a pesquisa

Para realizar o experimento, os pesquisadores criaram um modelo de calvície induzida por testosterona em camundongos e aplicaram diferentes tratamentos em cada grupo de animais. Um dos grupos recebeu apenas o hidrogel com 2dDR, enquanto outro foi tratado com minoxidil e um terceiro grupo recebeu ambos os compostos.

Durante o período de 21 dias, os camundongos tratados com o hidrogel contendo 2dDR apresentaram crescimento significativo de pelos e aumento na densidade dos folículos capilares. O estudo também destacou o potencial do 2dDR para manter os folículos na fase anágena — fase de crescimento —, o que favorece a espessura e o comprimento dos fios.

Leia também: Pesquisadores descobrem vilões da queda de cabelo

"Nossa pesquisa sugere que a resposta para tratar a perda de cabelo pode ser tão simples quanto usar um açúcar naturalmente presente no corpo, capaz de aumentar o suprimento sanguíneo para os folículos capilares", explicou, em comunicado, Sheila MacNeil, professora de engenharia de tecidos na Universidade de Sheffield e coautora do estudo.

"Opção atraente para pesquisas futuras"

Muhammad Yar, professor associado da COMSATS University e coautor do estudo, ressaltou que o 2dDR é uma substância de baixo custo e fácil de manipular, além de ter demonstrado eficácia como agente pró-angiogênico. "Este açúcar é natural, estável e pode ser administrado por meio de géis ou curativos, o que o torna uma opção atraente para pesquisas futuras sobre o tratamento da perda de cabelo", afirmou o professor Yar.

Os pesquisadores apontam que a nova abordagem com 2dDR pode ser uma alternativa promissora para outras condições que levam à queda de cabelo, como alopecias induzidas por quimioterapia, que ainda não possuem tratamentos amplamente eficazes.

"Os resultados são promissores e indicam uma possível nova opção terapêutica para a calvície, uma condição que afeta a autoestima e a qualidade de vida de milhões de pessoas", completou a professora MacNeil.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes