Neurologista mostra música que faz recém-nascido parar de chorar

O médico neurologista Jose Guilherme Schwam Jr., de Goiânia (GO), está fazendo sucesso com um vídeo em que mostra como fazer um recém-nascido parar de chorar. Para isso, ele coloca a música “Xote da alegria”, da banda Falamansa, para tocar. Em poucos segundos a bebê em seus braços para de chorar.

“Alguém aí consegue me explicar isso? A neurologia não explica…”, escreveu na publicação. Além do médico, outros pais e mães já compartilharam a dica nas redes sociais em uma trend que vem conquistando a web há semanas.

Não se sabe ao certo porque essa “mágica” acontece, mas até o Tato, do Falamansa, falou sobre esse fenômeno, em participação no “Mais Você”, programa de Ana Maria Braga. "Que alegria estar aqui falando de uma benção na nossa história, na nossa carreira que é ver nossas canções sendo usadas para ninar bebês. Tanto 'Xote dos Milagres' quanto 'Xote da Alegria' são músicas que a gente já ouve dos pais, que colocam os filhos para dormir ao som de Falamansa. Desde o início da nossa carreira, a gente tem esse objetivo de escrever coisas que façam bem para as pessoas", disse.

Ele ainda agradeceu aos pais e mães que escolheram usar a música da banda para ninar os filhos e até fez uma versão do refrão para agradar o novo público. “Ê, para surdo ouvir, para cego ver que essa canção faz seu bebê adormecer", entoou.